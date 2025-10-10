Lê Dương Bảo Lâm gặp sự cố

Video hậu trường tập 82 chương trình 2 Ngày 1 Đêm hé lộ tình huống Lê Dương Bảo Lâm gặp tai nạn dẫn đến chảy máu do gạch rơi trúng đầu. Cụ thể, trong trò chơi phá thành, Lê Dương Bảo Lâm đội túi nilon đen, cố định hai tay bằng gậy, thực hiện thử thách ngăn cho bóng đội bạn bắn trúng mục tiêu là các mô hình xếp bằng gạch phía sau. Do đứng quá gần nên khi trượt ngã, Lê Dương Bảo Lâm bị gạch rơi trúng đầu gây chấn thương.

Lúc này Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy và Cris Phan lập tức chạy tới hỗ trợ thấm máu, sát khuẩn vết thương cho Lê Dương Bảo Lâm. Song sự cố này bị cắt trong tập ghi hình chính thức, chỉ còn hình ảnh nam diễn viên băng bó ở đầu.

Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn gặp tai nạn trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Ngoài Lê Dương Bảo Lâm, trò chơi mô phỏng bắn bóng bằng súng cao su cũng khiến Kiều Minh Tuấn suýt gãy răng. Anh từ bỏ thử thách ở những phút cuối do quá đau.

Từ những sự cố trên khán giả tiếp tục cảnh báo về tình trạng mất an toàn ở chương trình 2 Ngày 1 Đêm, cho rằng ê-kíp nên tính toán kỹ hơn các phương án để tránh trường hợp đáng tiếc.

Ở tập 81, tình huống Lê Dương Bảo Lâm bị quấn kín mặt bằng màng bọc thực phẩm từng gây tranh luận gay gắt. Đây là chiêu gây cười của các thành viên trong đội với lý do anh cần bảo vệ mái tóc trước khi xuống nước trong thử thách đi cầu khỉ. Dù cảnh báo không bắt chước dưới mọi hình thức, khán giả phẫn nộ vì trẻ em chưa nhận thức đầy đủ, nếu làm theo hành động của các nghệ sĩ có thể để lại hậu quả khôn lường.

Trước phản ứng của người xem, nhà sản xuất lên tiếng xin lỗi. "Việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm”, phía nhà sản xuất đưa ra thông báo.