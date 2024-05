Lê Dương Bảo Lâm "đổi nghề" làm hướng dẫn viên du lịch: Sáng tác cả sự tích về địa danh khiến ai cũng bật cười!

Là một trong những nhân vật chính gắn liền với tên tuổi của chương trình "2 ngày 1 đêm", Lê Dương Bảo Lâm cũng thường xuyên có những màn review du lịch cực kỳ độc đáo, khiến ai xem cũng phải bật cười trước những "miếng hề" của anh. Không chỉ dừng lại ở đó, mới đây, Lê Dương Bảo Lâm còn "hoá thân" làm hướng dẫn viên du lịch, đưa các du khách đi đảo Bình Hưng online. Điều đáng nói chính là cách nói chuyện "thở câu nào là hề câu đó" của nam diễn viên khiến cho người xem vô cùng thích thú.

Lê Dương Bảo Lâm và 1 ngày làm hướng dẫn viên ở đào Bình Hưng

Khi kể về những "sự tích" của các địa danh ở đây, vì không biết nên "hướng dẫn viên" Diệu Lâm đã nhanh trí... sáng tác luôn.

Theo đó, theo lời kể của Lê Dương Bảo Lâm, bãi Cây Me có tên như vậy là do trước đây, một cô gái tên Mai bán những bịch me cho du khách, du khách ăn xong nhả hạt, mọc lên cây me. Chiều chiều từng đàn chim yến bay qua ăn quả me rồi tắm (?), từ đó bãi tắm này có tên là Cây Me.

Hay khi nói về bãi đá trứng, du khách sẽ được nghe "sự tích" vô cùng độc đáo qua lời kể của Lê Dương Bảo Lâm. Theo lời kể của anh, thời xưa, có 2 chị em "thanh gà và bạch gà" (chứ không phải thanh xà và bạch xà) đã tranh giành 1 anh gà trống. Khi chị gà ác bị đánh trúng thì đã văng ra những quả trứng gà, lâu dần "hoá thạch" thành bãi đá như hiện nay...

Tất nhiên, Lê Dương Bảo Lâm cũng tự nhận luôn là sự tích do anh nghĩ ra chứ thật ra anh cũng... không biết. Dù vậy, màn sáng tác nhanh trí này khiến cho dân mạng xem xong đều phải bật cười.

Bãi Cây Me tại đảo Bình Hưng

Bãi đá trứng

Bên cạnh đó, hướng dẫn viên Diệu Lâm cũng không quên chỉ dẫn cho mọi người các cách tạo dáng chụp ảnh thật độc đáo ở bãi biển. Từng dáng chụp đều có những cái tên vô cùng độc đáo như: nhớ mùa chôm chôm trước, bóp nát trái cam, long trời lở đất...

Lê Dương Bảo Lâm chỉ dẫn các cách tạo dáng chụp ảnh "sống ảo" trên bãi biển

Tất nhiên, không thể thiếu màn review đồ ăn ở trên đảo rồi! Đi đảo Bình Hưng, du khách có thể thưởng thức vô vàn món hải sản hấp dẫn và đặc sắc như tôm hùm, nhum, các loại ngao, ốc... Điểm nhấn của bữa hải sản này chính là Lê Dương Bảo Lâm "nhập vai" làm phục vụ bàn, vừa múa vừa mang đồ ăn lên cho khách.

Các món hải sản hấp dẫn tại đảo Bình Hưng

Ngoài ra, màn hoá thân lần này của Lê Dương Bảo Lâm còn vô vàn những hoạt động "quậy đục nước" và liên tục "tấu hề" khiến ai cũng phải bật cười. Tuy nhiên, bên cạnh "tấu hề" thì nam diễn viên cũng bày tỏ sự trầm trồ, liên tục cảm thán rằng thiên nhiên đã phú cho đảo Bình Hưng quá nhiều cảnh đẹp.

Trước màn "tấu hề" này, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và còn bình luận rằng "nghe xong tự nhiên muốn đi đảo Bình Hưng ghê". Xem ra, lần "đổi nghề" này của Lê Dương Bảo Lâm dù chỉ trong 1 ngày thôi nhưng cũng lợi hại ra phết đấy chứ!

Một số hình ảnh khác của Lê Dương Bảo Lâm khi ở trên đảo Bình Hưng

Nguồn: TikTok @Lê Dương Bảo Lâm