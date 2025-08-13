Lê Dương Bảo Lâm bỗng "nổi như cồn" trên MXH Trung Quốc theo cách không giống ai

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ rần rần chia sẻ đoạn clip của Lê Dương Bảo Lâm và đây cũng là lần đầu nam danh hài "lên sóng" ở xứ tỷ dân, nhưng nguyên nhân thì chẳng ai đoán trước được.

Cụ thể, trong một sự kiện đông người, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ bị một fan đụng chạm khi đang di chuyển. Không hề phản ứng tiêu cực, nam nghệ sĩ lập tức quay lại "đánh yêu" đáp trả, tạo nên màn tương tác vừa lầy lội vừa đáng yêu. Khoảnh khắc này nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ rầm rộ, thu về hơn 6 triệu lượt xem trên TikTok Việt Nam.

Khoảnh khắc Lê Dương Bảo Lâm tương tác với fan gây sốt

Bất ngờ hơn, video tiếp tục vượt biên giới khi được netizen Trung chia sẻ lại trên Douyin, thu hút hàng chục nghìn lượt thả tim và bình luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng xứ tỷ dân thậm chí còn gán cho Lê Dương Bảo Lâm những nickname hài hước, xem anh như một "tiểu minh tinh" vì biểu cảm duyên dáng và pha xử lý không giống ai.

Sở dĩ khoảnh khắc Lê Dương Bảo Lâm được "bế" khắp MXH Trung là do cộng đồng fan của nam diễn viên Điền Hủ Ninh. Từ độ hot của bộ phim Nghịch Ái, Điền Hủ Ninh nổi lên như một hiện tượng và đi đến đâu cũng có lượng fan đông đảo theo chân, và không ít lần nam diễn viên bị người hâm mộ va chạm. Chính vì vậy, netizen Trung chia sẻ lại màn tương tác của Lê Dương Bảo Lâm và hài hước gợi ý cho Điền Hủ Ninh cách phản ứng với người hâm mộ. Không lâu sau đó, các fan của Điền Hủ Ninh chia sẻ chóng mặt meme của Lê Dương Bảo Lâm và khiến nam diễn viên Việt "nổi như cồn" theo cách không ai ngờ.

Cộng đồng fan của Điền Hủ Ninh thay nhau chia sẻ khoảnh khắc của Lê Dương Bảo Lâm

Bất ngờ trở thành hiện tượng trên MXH Trung Quốc, Lê Dương Bảo Lâm mới đây đăng tải status khiến dân mạng "cười bò". Nam diễn viên viết: "Truyền thông thường nhắc tên tôi như tiểu minh tinh. Tới hôm nay khác rồi, hãy săn bắt tôi đi".

Lê Dương Bảo Lâm có phản ứng lầy lội khi bất ngờ nổi tiếng xứ Trung

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Trước khi nổi tiếng như hiện tại, anh từng trải qua đủ nghề để mưu sinh như múa lửa, diễn xiếc, đóng MV và đặc biệt là livestream bán hàng cùng vợ con. Cũng từ đây, biệt danh "Thánh livestream" ra đời. Tuy nhiên, thời gian đó, Lê Dương Bảo Lâm không ít lần vướng sóng gió vì cách anh "xù lông" đáp trả và sử dụng nhiều chiêu trò để thu hút sự chú ý.

Nam diễn viên từng thẳng thắn thừa nhận: ""Lúc đó trong nghề không ai mời tôi. Tôi cứ tập trung livestream lo cho vợ con đến mức phiền người ta. Sau đó tôi bị phản ứng và 'đốp chát' lại. Một ngày nọ, Facebook tôi bị chặn, tôi như giác ngộ. Kiểu như đi diễn không ai mời, chỉ sống nhờ livestream thôi mà bị chặn, tôi bị áp lực vì không biết làm gì.

Nhìn lại tôi thấy biến cố xảy ra trong giai đoạn đó là đúng. Nếu bây giờ tôi vẫn còn khờ dại như vậy thì chắc chắn hậu quả rất lớn. Khoảng 2 năm nay, khi tôi nhẹ nhàng lại thì thấy cuộc sống thoải mái hơn. Ngày xưa tai họa đến liên tục là do cái tính, cái miệng của tôi và khiến tôi thấy mệt mỏi. Đến một lúc nào đó hoa sẽ nở. Khi mình nhận ra mọi thứ, sống chậm lại và trưởng thành hơn thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình", nam diễn viên nói.

Tính đến nay, Lê Dương Bảo Lâm đã có 10 năm trong nghề

Thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm trở thành một trong những gương mặt phủ sóng mạnh mẽ với loạt hoạt động. Không chỉ góp mặt đều đặn ở loạt gameshow ăn khách, nam diễn viên còn tạo dấu ấn với hình ảnh duyên dáng, hài hước và khả năng tung hứng ăn ý cùng đồng nghiệp.

Ngoài sân khấu, nam diễn viên vẫn giữ sức hút mạnh trên mạng xã hội nhờ những clip đời thường dí dỏm và các livestream bán hàng trăm ngàn lượt xem. Cái tên Lê Dương Bảo Lâm gần như xuất hiện liên tục trên newsfeed, trở thành tâm điểm mỗi khi có phát ngôn hay khoảnh khắc viral.