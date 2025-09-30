Lê Dương Bảo Lâm bị hở van tim

Khoảng 1 tuần trước, cư dân mạng xôn xao trước tin Lê Dương Bảo Lâm mắc bệnh ung thư, phải kêu gọi giúp đỡ. Nam diễn viên phải gấp rút lên tiếng đính chính, khẳng định thông tin hoàn toàn sai sự thật. "Hồng nhan bạc mệnh, cả đời dựng chuyện nên bị dựng clip. Ai thương Diễm thì xem dùm 2 chương trình con bé tham gia để ủng hộ bé nha", anh cho hay.

Mới đây, trong chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm, Lê Dương Bảo Lâm gây xôn xao khi tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo của bản thân. Nam nghệ sĩ cho biết bị hở van tim 2 lá, có sỏi thận nhỏ và vừa phẫu thuật đại tràng. Do thường xuyên đi khám định kỳ nên anh đã phát hiện ra bệnh của bản thân. Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng sức khỏe của Lê Dương Bảo Lâm.

Anh chia sẻ trong chương trình: "Bữa em với Song Luân đi khám tổng quát, em hiện đang hở van tim 2 lá, có viên sỏi thận nhỏ, vừa mổ polyp đại tràng chỉ mới mấy ngày thôi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn muốn vượt qua được thử thách".

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân

Nam diễn viên sinh năm 1989 cho biết bị hở van tim 2 lá, có sỏi thận và mới phẫu thuật đại tràng

Anh từng lên tiếng đính chính thông tin bị ế show do mắc bệnh ung thư

Lê Dương Bảo Lâm đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích gameshow nhờ phong cách hài hước, duyên dáng. Sau khi giành ngôi Quán quân Cười xuyên Việt, anh nhanh chóng phủ sóng trên nhiều chương trình, ghi dấu ấn với lối nói chuyện dí dỏm và những mảng miếng “lầy lội” đặc trưng.

Hiện tại, nam nghệ sĩ là một trong những cái tên đắt show bậc nhất, liên tục xuất hiện từ gameshow, dự án phim ảnh cho đến các buổi livestream bán hàng. Tên tuổi của nam danh hài không chỉ phủ sóng trên khắp các chương trình giải trí nổi tiếng như: Chọn ai đây, Nhanh như chớp, Việt Nam tươi đẹp… mà còn trong cả các bộ phim truyền hình ăn khách như: Kẻ bội tình, Vẫn hoài ước mơ, Điệp vụ chân dài…

Lê Dương Bảo Lâm hiện đang là một trong những cái tên đắt show nhất nhì showbiz Việt

Trước khi nổi tiếng như hiện nay, anh từng làm công việc như múa lửa, diễn xiếc, đóng MV, livestream cùng vợ con. Tuy nhiên thời điểm đó, Lê Dương Bảo Lâm đối mặt với không ít sóng gió vì bị cho rằng dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý.

Nam diễn viên 8x từng chia sẻ: "Quá khứ tôi tệ lắm, tuổi trẻ bồng bột, khờ dại, vạ miệng muốn nói gì nói không suy nghĩ. Và rồi cuối cùng đời cũng dạy. Tôi nghĩ sai lầm là một phần của cuộc sống, chúng ta ai cũng sẽ phạm lỗi vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Điều khiến người thành công và kẻ thất bại khác biệt chính là ở khả năng nhận ra bài học sau khi vấp ngã và ghi nhớ để không bao giờ lặp lại lần thứ hai.

Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội sửa sai nên mới có 1 Lê Dương Bảo Lâm luôn nhiệt huyết và hoàn hảo nhất có thể, ngoài đem tiếng cười tôi cũng cố gắng sửa sai bằng cách chia sẻ yêu thương đến những người xung quanh. Mong mọi người nhẹ nhàng và cho cơ hội với những đứa từng mắc rất nhiều sai lầm như tôi".