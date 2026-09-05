Lê Dương Bảo Lâm bị HIEUTHUHAI "bóc phốt" trên sóng livestream

Tập 99 của "2 Ngày 1 Đêm" tiếp tục hé lộ hành trình vận hành Công ty Du lịch 2 Ngày 1 Đêm với loạt thử thách đầy bất ngờ.

Tiếp nối hành trình trong tập phát sóng trước, chuyến tàu di sản đưa dàn cast 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục khám phá cung đường Đà Nẵng - Huế và tạm dừng tại ga Lăng Cô. Tại đây, mỗi thành viên được giao một thử thách riêng, đòi hỏi sự nhanh nhạy và khả năng xử lý khác nhau, từ ghép hình, giữ thăng bằng cho đến những câu đố mẹo đầy bất ngờ.

Trong khi các anh em lần lượt tìm cách chinh phục nhiệm vụ được giao, Kiều Minh Tuấn - kế toán viên của Công ty Du lịch 2 Ngày 1 Đêm lại phải đối mặt với loạt bài toán khiến nam diễn viên chỉ muốn… "ngả ngửa" vì quá khó.

Kiều Minh Tuấn "khóc thét" trước đề toán

Vừa cầm đề bài trên tay, Kiều Minh Tuấn đã nhanh chóng rơi vào trạng thái căng thẳng khi phải đối mặt với loạt bài toán hóc búa. Nam diễn viên liên tục suy nghĩ, loay hoay tìm cách giải nhưng càng nhìn đề càng thêm "rối não". Không thể tự mình tìm ra đáp án, Kiều Minh Tuấn liên tục nhờ các anh em trợ giúp, từ hỏi cách làm đến "cầu cứu" từng thành viên với hy vọng tìm được một gợi ý để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi các thành viên khác đang dần hoàn thành thử thách, "giám đốc tài chính" của công ty vẫn mắc kẹt trước những con số. Thời gian cứ thế trôi qua, áp lực càng tăng khi tiếng còi tàu bất ngờ vang lên, báo hiệu chuyến tàu chuẩn bị tiếp tục hành trình. Trước tình thế cấp bách, liệu Kiều Minh Tuấn có kịp tìm ra lời giải, hoàn thành nhiệm vụ và theo kịp các anh em trước khi đoàn tàu lăn bánh rời ga Lăng Cô?

Dàn cast "2 ngày 1 đêm" thử sức bán hàng trên sóng livestream

Tiếp tục công cuộc vận hành Công ty Du lịch 2 Ngày 1 Đêm, dàn cast còn bước vào phiên bán hàng trực tuyến đầu tiên để giới thiệu sản phẩm của công ty đến khán giả. Lần đầu thử sức với vai trò nhân viên bán hàng trên sóng livestream, các nhân viên không khỏi bộc lộ sự vụng về và lúng túng.

Trái ngược với những người anh em còn lại, Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng bắt nhịp với không khí livestream. Nam diễn viên liên tục đọc những bình luận khen ngợi mình khiến các thành viên không khỏi bật cười. Tuy nhiên, màn "tự buff" này nhanh chóng bị em út HIEUTHUHAI "phốt" ngay trên sóng: "Em đọc đâu thấy mấy bình luận đó đâu anh".

Không chịu kém cạnh, HIEUTHUHAI cũng khiến phiên livestream trở nên náo nhiệt khi bất chấp hình tượng, liên tục tự xưng là "ông xã" của người hâm mộ. Được các anh em tích cực khuyến khích, nam rapper càng nhập vai, tạo nên màn tương tác vừa hài hước vừa bất ngờ trên sóng trực tiếp.

Lê Dương Bảo Lâm bị HIEUTHUHAI "bóc phốt" ngay trên sóng livestream

Sau những màn "cân não" tại ga Lăng Cô và phiên livestream bán hàng đầu tiên, hành trình vận hành Công ty Du lịch 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục đưa các thành viên đến với những thử thách mới tại cố đô. Liệu những “nhân viên” bất đắc dĩ có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và đưa công ty vượt qua những chướng ngại tiếp theo?

Đón xem tập 99 của 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 lúc 20h30 Chủ Nhật, ngày 06/09 trên HTV7, 20h40 trên kênh YouTube Dong Tay Promotion Official, YouTube 2 Ngày 1 Đêm Vietnam và ứng dụng giải trí VieON.