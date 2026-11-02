Lễ đưa tiễn "người cha quốc dân" vừa đột ngột qua đời: Cháu trai bê di ảnh, Kim Hye Soo cùng dàn sao khóc nghẹn trong phút tiễn biệt

Nhiều người không thể cầm được nước mắt trong khoảnh khắc đưa thi hài của

Sáng 2/11, lễ đưa tiễn huyền thoại màn ảnh Choi Bool Am đã được diễn ra. Từ sáng sớm, các nghi lễ trong buổi đưa tang đã được gia đình cố diễn viên tổ chức trang nghiêm, riêng tư và kín đáo. Sau các nghi thức, linh cữu của Choi Bool Am được đưa đến Nhà thờ Yeouido để làm thánh lễ cầu siêu. Khi nghi lễ cầu siêu kết thúc, thi hài của "người cha quốc dân" sẽ được an táng tại Công viên Donghwa Gyeongmo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Trong giờ phút cuối cùng, người thân, bạn bè, học trò và các thế hệ nghệ sĩ hậu bối ở showbiz Hàn Quốc đã có mặt để tiễn biệt Choi Bool Am. Ai cũng không giấu được nỗi buồn trên gương mặt, đôi mắt đỏ hoe. Con trai Choi Bool Am đảm nhận nhiệm vụ bê bài vị, cháu trai bê di ảnh. Khi đoàn xe tang đưa linh cữu cùng di ảnh của cố nghệ sĩ rời khỏi nhà tang lễ, bà Kim Min Ja - vợ Choi Bool Am - được nữ diễn viên Kim Hye Soo dìu đỡ. Cả hai khóc nghẹn suýt ngất. MC Kim Kyung Ran, Shin Hyun Joon cũng liên tục cúi đầu, lấy tay lau nước mắt trong giây phút tiễn biệt. Trong khi đó, MC Ahn Hyun Mo cùng các diễn viên Song Il Gook và Jung Joon Ho cũng xuất hiện với gương mặt đau buồn, lặng lẽ đi theo đoàn xe tang.

Gia đình, bạn bè, học trò và nhiều nghệ sĩ hậu bối đưa tiễn Choi Bool Am về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay (Nguồn: X)

Lễ tưởng niệm, cầu siêu và an táng cố diễn viên Choi Bool Am diễn ra vào sáng nay (2/11). Ảnh: X.

Con trai Choi Bool Am bưng bài vị, còn cháu trai đảm nhận vai trò bê di ảnh của huyền thoại xứ Hàn. Ảnh: X.

Các khán giả sẽ nhớ mãi gương mặt, nụ cười hiền hậu và những cống hiến của Choi Bool Am cho nghệ thuật. Ảnh: TV Daily.

Linh cữu của "người cha quốc dân" được di chuyển ra xe để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Osen.

Nữ diễn viên Kim Hye Soo khóc đến sưng mắt. Cô ở lại tang lễ của cha nuôi Choi Bool Am suốt 3 ngày không rời đi dù chỉ 1 phút. Ảnh: Sportchosun.

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Nam diễn viên Shin Hyun Joon khóc như mưa trong giây phúc tiễn biệt người thầy đáng kính của mình. Ảnh: Newsen.

Các nghệ sĩ không giấu được sự đau buồn, mắt đỏ hoe thất thần khi đến đưa tiễn người tiền bối đáng kính. Ảnh: X.

"Người cha quốc dân" trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22h30 phút ngày 29/10 khi đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở quận Gangseo, Seoul (Hàn Quốc). Với tầm ảnh hưởng của Choi Bool Am, đã có rất nhiều nhân vật quyền lực và đồng nghiệp trong giới phim ảnh đến tiễn đưa ông trong 3 ngày diễn ra tang lễ như cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yoo In Chon, cựu Thủ tướng Kim Boo Kyum và Lee Nak Yeon, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui Sun, Chủ tịch Quỹ Asan Chung Mong Joon, Chủ tịch Tập đoàn Booyoung Lee Joong Keun, "bà nội quốc dân" Na Moon Hee, các tài tử Jin Sung, Cha In Pyo, Kim Sung Hwan, nhà thiết kế Hanbok Park Sul Nye, diễn viên Kim Hye Soo, Sunwoo Yong Yeo, Kang Seok Woo, Park Eun Su...

Sự ra đi của cố diễn viên gạo cội để lại niềm tiếc thương vô hạn. Ảnh: X.

Choi Bool Am sinh năm 1939. Ông ra mắt vào năm 1959, qua vở nhạc kịch Hamlet. Choi Bool Am có 60 năm hoạt động nghệ thuật, được xem là nhân chứng sống của lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Choi Bool Am chiếm tình cảm của khán giả thuộc nhiều thế hệ vì lối diễn xuất giàu tình người, giọng nói trầm ấm.

Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến Chief Inspector - vai cảnh sát phá án, Đội trưởng Park Young Han. Chief Inspector được xem là một trong những bộ phim hình sự tiêu biểu của màn ảnh Hàn Quốc, đồng thời giúp Choi Bool Am được công chúng gọi với biệt danh "Đội trưởng điều tra bất tử". Hay vai Chủ tịch Kim trong bộ phim Country Diaries. Với hình tượng người trụ cột gia đình mẫu mực, luôn vững vàng che chở cho những người thân yêu và cả hàng xóm xung quanh, Choi Bool Am chiếm trọn tình cảm của khán giả và được ưu ái gọi bằng danh xưng "người cha quốc dân". Bộ phim được phát sóng liên tục suốt 22 năm, khép lại vào năm 2002, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, bao gồm Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards (năm 1974 và 1978), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Sân khấu tại Baeksang Arts Awards (năm 1969 và 1971), Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1978), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1979), Huân chương Quốc dân hạng Mộc Lan (năm 1998) và Huân chương Văn hóa hạng Bạc (năm 2014).

Ngoài diễn xuất, Choi Bool Am còn được yêu mến qua các chương trình mang tính giáo dục và khám phá văn hóa như Korean Cuisine and Dining. Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo trợ toàn quốc của Quỹ Trẻ em Green Umbrella, Chủ tịch Hiệp hội Zero Camp - tích cực hỗ trợ cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng cho những người chưa thành niên đang chấp hành án.

Choi Bool Am dành cả cuộc đời cho nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Instagram

Nguồn: Nate, Osen