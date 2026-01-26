Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến sân bay Nội Bài. Ảnh: Phạm Thắng

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ đón nhà lãnh đạo Lào tại sân bay. Ảnh: Phạm Thắng

Năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp nhau 6 lần, cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy.

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị (12/2025), lãnh đạo hai nước đã thống nhất làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ hai nước lên tầm mức mới với việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, trở thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới về quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tại sân bay:

