Lễ cưới Tóc Tiên - Touliver bất ngờ viral trở lại: Tổ chức ở nhà thờ, Binz là phù rể

Mới đây, Binz chính thức phát hành album Gặp Lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhiều chi tiết được cho là mang màu sắc tự sự, gắn với những mối quan hệ thân thiết trong giới nghệ sĩ. Đặc biệt, câu chuyện xoay quanh ca khúc Em khiến mạng xã hội bùng nổ bàn tán. Theo chia sẻ của Binz, cảm hứng để anh viết nên bài hát này xuất phát từ một buổi tối ngồi cùng Touliver tại Phan Rang. Khi đó, nam producer gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngọn hải đăng giữa biển đêm. Nam rapper chia sẻ đầy ẩn ý: "Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang, đâu phải tự nhiên hai nốt đau nhất trong bài Em lại nằm trên hai từ ‘vỡ nát".

Không dừng lại ở đó, netizen còn soi ra artwork của bài Em có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh trong đám cưới năm nào của Tóc Tiên và Touliver. Từ tạo hình hai nhân vật nam - nữ, kiểu tóc, trang phục cho đến vibe tổng thể đều khiến nhiều người liên tưởng ngay đến lễ cưới nổi tiếng tại Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt. Chính vì vậy, loạt khoảnh khắc trong hôn lễ của cặp đôi bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội sau nhiều năm.

Thời điểm năm 2020, đám cưới của Tóc Tiên và Touliver từng được xem là một trong những hôn lễ kín tiếng nhưng gây chú ý bậc nhất showbiz Việt. Cả hai tổ chức lễ cưới riêng tư tại Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt với sự tham gia của gia đình và những người bạn thân thiết. Trong bài Em cũng có câu hát: "Tại nhà thờ bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu. Nay đứng nhìn em đi, đừng bắt anh tin. Mỗi điều gì trong con tim anh cũng đã vỡ nát".

Sau nghi thức trong nhà thờ, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại một khu resort riêng tư với quy mô nhỏ, hạn chế truyền thông và giữ kín gần như toàn bộ thông tin với công chúng.

Dàn khách mời xuất hiện trong hôn lễ khi đó cũng toàn những gương mặt đình đám như Binz, SOOBIN, Rhymastic, Cường Seven, Hạt Mít… Trong đó, Binz là một trong những người bạn thân thiết góp mặt xuyên suốt trong ngày trọng đại của cặp đôi. Ở thời điểm đó, lễ cưới của Tóc Tiên và Touliver từng được khen ngợi bởi phong cách tối giản, riêng tư nhưng vẫn cực kỳ sang trọng và mang đậm dấu ấn cá nhân của cả hai. Không quá phô trương hay ồn ào, hôn lễ này vẫn đủ khiến công chúng bàn tán suốt thời gian dài.

Giờ đây, khi những câu chuyện và ca từ trong album của Binz bất ngờ gợi nhắc đến Touliver, netizen lại một lần nữa đào lại loạt hình ảnh cưới năm nào của Tóc Tiên và nam producer. Từ một đám cưới từng được xem là cổ tích của Vbiz, câu chuyện tình này hiện tại càng khiến nhiều người tiếc nuối khi nhìn lại.

Tóc Tiên và Touliver nên duyên từ một chương trình âm nhạc, ban đầu cả hai yêu kín tiếng đến sau khi kết hôn mới thoải mái chia sẻ cuộc sống hơn. Cả hai không xây dựng hình ảnh quá hào nhoáng, mà chia sẻ với khán giả những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong căn biệt thự chung. Touliver nhiều lần đăng ảnh “dìm vợ” đầy hài hước, còn Tóc Tiên là một bà nội trợ đảm đang chăm sóc chồng bằng những bữa ăn xịn như nhà hàng.

Tháng 1/2026, Tóc Tiên xác nhận tan vỡ. Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên cho biết việc công khai không phải là hành động bộc phát hay chịu áp lực từ dư luận. Ngược lại, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chỉ lên tiếng "sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình". Tóc Tiên khẳng định đây là quyết định cả hai đưa ra trong sự văn minh, không vì bất kì yếu tố bên ngoài nào: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Tóc Tiên và Touliver còn thể hiện sự tử tế qua cách nhắc về nhau sau khi ly hôn. Tóc Tiên nhắn nhủ Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Touliver cũng chia sẻ: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng".

