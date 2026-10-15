Lễ cưới cuối cùng của diva số 1 châu Á

Khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, diva huyền thoại đưa ra quyết định gây chấn động cả châu Á.

Đối với Mai Diễm Phương, sân khấu chưa bao giờ đơn thuần là nơi phô diễn tài năng hay tìm kiếm hào quang sự nghiệp, mà đó là ngôi nhà, là tình yêu lớn nhất và cũng là điểm tựa trọn vẹn của cuộc đời bà. Trong suốt nhiều thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, huyền thoại âm nhạc xứ Cảng Thơm đã đi qua mọi đỉnh cao danh vọng, sáng tạo nên những giá trị vượt thời gian cho nền văn hóa đại chúng. Khi chặng đường sự nghiệp khép lại bằng chuỗi đêm diễn lịch sử vào cuối năm 2003, những khoảnh khắc ấy đã vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức khán giả như một trong những lời từ biệt xúc động nhất lịch sử giải trí châu Á.

Trong suốt nhiều thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Mai Diễm Phương đã đi qua mọi đỉnh cao danh vọng, sáng tạo nên những giá trị vượt thời gian cho nền văn hóa đại chúng

Tháng 9 năm 2003, tin tức Mai Diễm Phương mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn di căn được công khai, đánh dấu khoảng thời gian thử thách lớn đối với sức khỏe của nữ nghệ sĩ. Dù thể trạng suy yếu nghiêm trọng, bà vẫn đưa ra quyết định kiên cường là tiếp tục đứng trên sân khấu để thực hiện trọn vẹn lời hứa với người hâm mộ. Chuỗi concert Anita Classic Moment Live gồm 8 đêm diễn được tổ chức tại Hong Kong Coliseum vào tháng 11 năm 2003 không chỉ là một sự kiện âm nhạc quy mô mà lời tri ân và lời từ biệt cuối cùng mà huyền thoại Mai Diễm Phương gửi tới công chúng.

Tháng 9 năm 2003, tin tức Mai Diễm Phương mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn di căn được công khai, đánh dấu khoảng thời gian thử thách lớn đối với sức khỏe của nữ nghệ sĩ

Dù thể trạng suy yếu nghiêm trọng, bà vẫn đưa ra quyết định kiên cường là tổ chức chuỗi concert Anita Classic Moment Live gồm 8 đêm diễn được tổ chức tại Hong Kong Coliseum vào tháng 11 năm 2003



Khoảnh khắc trở thành biểu tượng đi cùng năm tháng diễn ra trong đêm bế mạc tại Hồng Quán. Chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy do nhà thiết kế Eddie Lau, người bạn thân thiết lâu năm của bà, sáng tạo nên đã đồng hành cùng Mai Diễm Phương bước ra trước hàng nghìn khán giả.

Khoảnh khắc trở thành biểu tượng đi cùng năm tháng diễn ra trong đêm bế mạc tại Hồng Quán

Chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy do nhà thiết kế Eddie Lau, người bạn thân thiết lâu năm của bà, sáng tạo nên đã đồng hành cùng Mai Diễm Phương trong đêm diễn

Trong niềm xúc động nghẹn ngào, bà trải lòng rằng bản thân từng khoác lên mình phục trang cô dâu nhiều lần trên màn ảnh nhưng chưa từng một lần được mặc chiếc váy cưới cho chính cuộc đời mình hay sở hữu một mái ấm gia đình trọn vẹn. Nữ ca sĩ cũng bộc bạch rằng tình yêu thương vô bờ bến của công chúng chính là điều bù đắp lớn nhất cho những dở dang ấy: “Hôm nay, tôi đem chính mình gả cho âm nhạc, gả cho các bạn."

Khoảnh khắc Mai Diễm Phương "gả cả đời mình" cho âm nhạc và sân khấu

Ngay sau đó, giai điệu da diết của ca khúc Tịch Dương Chi Ca cất lên, bao trùm toàn bộ không gian Hồng Quán trong sự xúc động vỡ òa của hàng nghìn người hâm mộ. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên giữa tiếng vỗ tay và nước mắt nghẹn ngào của khán giả, bà chậm rãi bước lên những bậc thang tiến về phía sau sân khấu, nhiều lần quay lại vẫy tay chào tạm biệt, chính thức hoàn thành nghi lễ kết hôn độc nhất vô nhị với nghệ thuật và công chúng.

Giai điệu da diết của ca khúc Tịch Dương Chi Ca cất lên, bao trùm toàn bộ không gian Hồng Quán trong sự xúc động vỡ òa của hàng nghìn người hâm mộ

Bà chậm rãi bước lên những bậc thang tiến về phía sau sân khấu, nhiều lần quay lại vẫy tay chào tạm biệt, chính thức hoàn thành nghi lễ kết hôn độc nhất vô nhị với nghệ thuật và công chúng

Màn trình diễn đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả

Khởi đầu từ những ngày tháng nghèo khó, Mai Diễm Phương bước lên sân khấu từ khi mới 4 tuổi, cất tiếng hát tại các rạp hát và trên đường phố để phụ giúp gia đình mưu sinh. Xuất phát điểm đầy nhọc nhằn ấy không làm dập tắt tài năng thiên bẩm, mà trở thành bệ phóng đưa bà từng bước vươn lên vị trí tượng đài hàng đầu của dòng nhạc Cantopop. Với phong cách trình diễn biến hóa đa dạng và tư duy nghệ thuật đi trước thời đại, bà được công chúng ưu ái xưng tụng là "Bách biến thiên hậu", đồng thời thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế với danh xưng "Madonna của châu Á".

Mai Diễm Phương được công chúng ưu ái xưng tụng là "Bách biến thiên hậu", đồng thời thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế với danh xưng "Madonna của châu Á"

Cột mốc mang tính quyết định đưa Mai Diễm Phương vươn tới vị thế siêu sao diễn ra vào năm 1986 với sự ra đời của album Bad Girl, tạo nên cơn sốt càn quét các bảng xếp hạng và thiết lập tầm ảnh hưởng sâu rộng. Không dừng lại ở những bản hit đình đám, khả năng trình diễn làm chủ sân khấu của bà còn được chứng minh bằng hàng loạt kỷ lục đáng nể tại Hong Kong, tiêu biểu là chuỗi 28 đêm concert liên tiếp vào năm 1987 và thành tích tự phá kỷ lục của chính mình với 33 đêm diễn liên tục trong giai đoạn 1991 - 1992. Song song với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, Mai Diễm Phương còn được đánh giá là một tài năng xuất chúng của điện ảnh Hoa ngữ khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả hai giải thưởng danh giá Kim Mã và Kim Tượng. Tên tuổi của bà ghi dấu ấn đậm nét qua vai kỹ nữ Như Hoa trong tác phẩm kinh điển Yên Chi Khấu, sánh đôi cùng tài tử Trương Quốc Vinh.

Cột mốc mang tính quyết định đưa Mai Diễm Phương vươn tới vị thế siêu sao diễn ra vào năm 1986 với sự ra đời của album Bad Girl

Song song với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, Mai Diễm Phương còn được đánh giá là một tài năng xuất chúng của điện ảnh Hoa ngữ

Cuộc đời hào quang của huyền thoại âm nhạc chính thức khép lại khi bà qua đời vào rạng sáng ngày 30/12/2003 ở tuổi 40. Tang lễ diễn ra vào tháng 1/2004 đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất lịch sử showbiz Hoa ngữ, với sự xuất hiện của đông đảo đồng nghiệp hàng đầu như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Dương Tử Quỳnh, Thành Long hay Trương Bá Chi. Sự ra đi của Mai Diễm Phương đã để lại nỗi tiếc nuối vô vàn cho giới giải trí và công chúng khắp châu Á.

Tang lễ Mai Diễm Phương diễn ra vào tháng 1/2004 đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất lịch sử showbiz Hoa ngữ

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, nhưng hình ảnh nữ diva số 1 châu Á trong chiếc váy cưới lộng lẫy, cất tiếng hát rồi lặng lẽ bước lên những bậc thang sân khấu vẫn luôn là biểu tượng vĩnh cửu về một người nghệ sĩ đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời và tình yêu cho âm nhạc.

Ảnh: Tổng hợp