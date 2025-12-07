Lễ cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai: Không gian vườn địa đàng, dàn khách mời khủng đổ bộ

Tối 7/12, đám cưới của ái nữ Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM, nơi từng được nhiều nghệ sĩ Việt tin chọn cho các sự kiện trọng đại. Sau buổi lễ gia tiên buổi sáng, tiệc cưới buổi tối được xem là siêu hôn lễ được mong chờ nhất năm khi quy tụ dàn khách mời toàn sao Việt, giới tài phiệt và các nhân vật có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực.

Vợ chồng Tiên Nguyễn lộ diện

Giữa không gian tiệc cưới lộng lẫy, vợ chồng Tiên Nguyễn chính thức lộ diện và ngay lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ sự kiện. Cô dâu Tiên Nguyễn xuất hiện trong chiếc váy cưới tinh xảo, đính kết tỉ mỉ, tôn trọn vẻ yêu kiều và khí chất tiểu thư nhà tỷ phú. Layout make-up nổi bật, hoa cưới hoành tráng khiến Tiên Nguyễn trông chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

Sánh đôi bên cạnh là chú rể gốc Dubai cao ráo, lịch lãm trong bộ vest sang trọng. Cả hai liên tục trao nhau ánh mắt tình tứ, nắm tay không rời, tạo nên khung cảnh lãng mạn khiến khách mời phải xuýt xoa.

Visual xịn cả đôi của vợ chồng Tiên Nguyễn

Nhan sắc đỉnh chóp của "công chúa" Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Cả hai đã sẵn sàng đón tiếp khách mời

Phu nhân Thuỷ Tiên giật spotlight vì quá trẻ trung, thần thái

Trong ngày vui của con gái cưng, phu nhân Thuỷ Tiên – mẹ cô dâu Tiên Nguyễn – bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi vừa xuất hiện đã “giật sạch spotlight”. Dù là phụ huynh trong lễ cưới, phu nhân vẫn gây choáng với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch và thần thái sang trọng chuẩn “phu nhân nhà tỷ phú”.

Sau lễ cưới buổi sáng của con gái, bà Thuỷ Tiên tâm sự: "Mặc dù đã dạy bảo con rồi thì tôi cũng có nói là: 'Con gái đi lấy chồng, không gì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là gia đình mình, gia đình lớn, gia đình nhỏ và từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Con cần yêu thương, lo lắng cho chồng, có một trái tim đối xử tử tế và nhân hậu nhưng mình cũng phải luôn luôn bản lĩnh và tự tin. Ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con".

Visual 10 điểm của "bà sui" Thuỷ Tiên trong đám cưới con gái

Không gian tiệc cưới hoành tráng như vườn địa đàng

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước thời điểm đón khách, toàn bộ không gian tiệc đã được hoàn thiện với quy mô khủng. Khu vực sảnh và lối vào được phủ kín bởi hàng nghìn bông hoa tươi nhập khẩu, biến địa điểm tổ chức thành một khu vườn địa đàng lung linh. Hệ thống đèn, sân khấu, bàn tiệc đều được chăm chút theo tông màu trắng – hồng, cam, đỏ mang cảm giác sang trọng nhưng vẫn mềm mại, đúng tinh thần lãng mạn mà cô dâu Tiên Nguyễn yêu thích.

Được biết, quy mô đám cưới của Tiên Nguyễn là 63 bàn, tương đương tầm 630 khách mời. Trước đó, Hương Giang cũng tiết lộ đám cưới Tiên Nguyễn sẽ có rất nhiều khách mời cực khủng.

Không gian cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai

Tiệc cưới trang trí theo phong cách vườn địa đàng

Không gian ngập tràn hoa tươi, như vườn cổ tích

Từng chi tiết trong lễ cưới đều rất sang trọng, chỉn chu