Lễ cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai: Hà Tăng xinh như "nữ thần", dàn sao cực khủng đang đổ bộ

Tối 7/12, đám cưới của ái nữ Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM, nơi từng được nhiều nghệ sĩ Việt tin chọn cho các sự kiện trọng đại. Sau buổi lễ gia tiên buổi sáng, tiệc cưới buổi tối được xem là siêu hôn lễ được mong chờ nhất năm khi quy tụ dàn khách mời toàn sao Việt, giới tài phiệt và các nhân vật có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực.

Hà Tăng xinh như "nữ thần" sánh bước bên chồng

Giữa dàn khách mời toàn sao Việt và giới thượng lưu, Hà Tăng tiếp tục chứng minh đẳng cấp "ngọc nữ" khi xuất hiện cùng ông xã Louis Nguyễn. Diện chiếc đầm dạ hội cắt may tinh tế, tôn trọn làn da và vóc dáng mảnh mai, Hà Tăng thanh lịch những vẫn nổi bật giữa không gian tiệc cưới lộng lẫy. Dù đã cướ ở bên nhau gần 2 thập kỷ năm và có hai con, vợ chồng Hà Tăng – Louis vẫn giữ được sự ngọt ngào hiếm có, mỗi lần xuất hiện chung đều chiếm spotlight. Khi bắt gặp ống kính, Hà Tăng và chồng còn có hành động dễ thương, thân thiện là vẫy tay chào.

Hà Tăng từ thần thái đến sắc vóc đều ghi điểm, "ngọc nữ" không ai thay thế được là đây.

Linh Rin - Phillip Nguyễn và dàn khách mời khủng đổ bộ

Được biết, quy mô đám cưới của Tiên Nguyễn là 63 bàn, tương đương tầm 630 khách mời. Trước đó, Hương Giang cũng tiết lộ đám cưới Tiên Nguyễn sẽ có rất nhiều khách mời cực khủng.

Trong thiệp mời, Tiên Nguyễn đưa ra một quy định đặc biệt dành cho khách tham dự. Không phải về việc giữ kín hình ảnh cô dâu, chú rể, Tiên Nguyễn và chồng yêu cầu tất cả khách mời phải diện trang phục dạ hội, trong đó nữ sẽ diện đầm dài hoặc dạ hội, nam mặc vest kèm cà vạt hoặc nơ.

Đây là quy định hiếm thấy ở các đám cưới thông thường bởi đa phần cô dâu lẫn khách mời đều e ngại việc ăn diện quá lộng lẫy, ô dề sẽ làm lu mờ nhân vật chính. Tuy nhiên, với Tiên Nguyễn - một mỹ nhân có gu thời trang nổi tiếng trong giới rich kid, cô dường như không ngại điều này.

Vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn là một trong những thành viên hội anh em nhà tỷ phú đến sớm nhất

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và Hoa hậu Phương Khánh góp mặt trong đám cưới

Thảo Nhi Lê sánh đôi bên bạn trai, hội bạn Tiên Nguyễn lên đồ quá xịn

Vợ chồng Huyền Baby

Vợ chồng Tiên Nguyễn lộ diện

Giữa không gian tiệc cưới lộng lẫy, vợ chồng Tiên Nguyễn chính thức lộ diện và ngay lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ sự kiện. Cô dâu Tiên Nguyễn xuất hiện trong chiếc váy cưới tinh xảo, đính kết tỉ mỉ, tôn trọn vẻ yêu kiều và khí chất tiểu thư nhà tỷ phú. Layout make-up nổi bật, hoa cưới hoành tráng khiến Tiên Nguyễn trông chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

Sánh đôi bên cạnh là chú rể gốc Dubai cao ráo, lịch lãm trong bộ vest sang trọng. Cả hai liên tục trao nhau ánh mắt tình tứ, nắm tay không rời, tạo nên khung cảnh lãng mạn khiến khách mời phải xuýt xoa.

Visual xịn cả đôi của vợ chồng Tiên Nguyễn

Nhan sắc đỉnh chóp của "công chúa" Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Cả hai đã sẵn sàng đón tiếp khách mời

Phu nhân Thuỷ Tiên giật spotlight vì quá trẻ trung, thần thái

Trong ngày vui của con gái cưng, phu nhân Thuỷ Tiên – mẹ cô dâu Tiên Nguyễn – bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi vừa xuất hiện đã “giật sạch spotlight”. Dù là phụ huynh trong lễ cưới, phu nhân vẫn gây choáng với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch và thần thái sang trọng chuẩn “phu nhân nhà tỷ phú”.

Sau lễ cưới buổi sáng của con gái, bà Thuỷ Tiên tâm sự: "Mặc dù đã dạy bảo con rồi thì tôi cũng có nói là: 'Con gái đi lấy chồng, không gì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là gia đình mình, gia đình lớn, gia đình nhỏ và từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Con cần yêu thương, lo lắng cho chồng, có một trái tim đối xử tử tế và nhân hậu nhưng mình cũng phải luôn luôn bản lĩnh và tự tin. Ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con".

Visual 10 điểm của "bà sui" Thuỷ Tiên trong đám cưới con gái

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên bên cô con gái cưng

Không gian tiệc cưới hoành tráng như vườn địa đàng

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước thời điểm đón khách, toàn bộ không gian tiệc đã được hoàn thiện với quy mô khủng. Khu vực sảnh và lối vào được phủ kín bởi hàng nghìn bông hoa tươi nhập khẩu, biến địa điểm tổ chức thành một khu vườn địa đàng lung linh. Hệ thống đèn, sân khấu, bàn tiệc đều được chăm chút theo tông màu trắng – hồng, cam, đỏ mang cảm giác sang trọng nhưng vẫn mềm mại, đúng tinh thần lãng mạn mà cô dâu Tiên Nguyễn yêu thích.

Không gian cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai

Hình cưới của cặp đôi phủ kín trung tâm tổ chức tiệc cưới

Loạt ảnh cả hai chụp ở nước ngoài được bày trí trên bàn trang trọng, dọc lối đi

Tiệc cưới trang trí theo phong cách vườn địa đàng

Mỗi góc khách mời đều có thể check in, chụp ảnh xịn xò

Hoa tươi phủ kín từ sảnh, lễ đường đến cả bàn ăn

Sân khấu chính có tên cô dâu chú rể, mọi thứ lung linh như cổ tích

Từng chi tiết trong lễ cưới đều rất sang trọng, chỉn chu