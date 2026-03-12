Lê Công Tuấn Anh: Từ tuổi thơ lang bạt đến ánh hào quang điện ảnh và cái kết đau lòng

Nam diễn viên tài hoa qua đời ngày 17/10/1996 khi mới 29 tuổi sau khi uống thuốc quá liều. Sự ra đi đột ngột của anh từng khiến giới nghệ sĩ và đông đảo khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

Nhiều năm qua, vào dịp giỗ của Lê Công Tuấn Anh, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn tụ họp tại Nghĩa trang Chùa Nghệ sĩ (Gò Vấp, TP.HCM) để thắp nén nhang tưởng niệm, ôn lại những kỷ niệm về người nghệ sĩ bạc mệnh.

Lê Công Tuấn Anh sinh năm 1967, gốc Huế nhưng lớn lên tại Sài Gòn. Tuổi thơ của anh trải qua nhiều biến cố: sau khi cha mất và mẹ đi bước nữa, anh từng phải lang bạt kiếm sống bằng nhiều nghề như bán báo dạo, đánh giày.

Vài năm sau, anh được người cô ruột là bà Lê Thị Ngoan đón về nuôi tại nhà ở đường Huỳnh Tịnh Của (quận 3, Tp.HCM). Dù hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn tạo điều kiện để anh tiếp tục học hành. Chính trong giai đoạn này, năng khiếu nghệ thuật của anh được bộc lộ và được nghệ sĩ Lê Bình dìu dắt.

Trong một lần đi phụ diễn cho bạn là Mộng Điệp, anh được nghệ sĩ Kim Cương phát hiện và nhận làm học trò. Tuy nhiên, tên tuổi Lê Công Tuấn Anh chỉ thực sự bùng nổ khi anh vào vai bác sĩ Quang trong bộ phim "Vị đắng tình yêu" của đạo diễn Lê Xuân Hoàng.

Sau thành công của bộ phim, Lê Công Tuấn Anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam đầu thập niên 1990.

Gần ba thập niên trôi qua, ký ức về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên vẫn khiến nhiều người day dứt. Xung quanh cái chết của anh từng xuất hiện nhiều đồn đoán.

Theo Lao động, bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (Trung tâm Pháp y Tp.HCM), người trực tiếp tham gia khám nghiệm thời điểm đó cho biết, trên cơ thể nam diễn viên không phát hiện vết thương bên ngoài có thể gây tử vong, qua đó loại trừ nghi vấn bị sát hại.

"Các dấu hiệu cho thấy Lê Công Tuấn Anh đã tự tử bằng thuốc. Tại hiện trường, người thân phát hiện nhiều viên thuốc Quinine Sulfate 250 mg – loại thuốc đặc trị sốt rét – vương vãi trên sàn nhà trọ", ông cho biết.

Kết quả giám định sau đó xác định chất gây tử vong trùng khớp với thành phần của loại thuốc này. Cơ quan chức năng cũng tìm thấy thư tuyệt mệnh của nam diễn viên.

"Thời điểm công bố kết luận điều tra, người thân, bạn bè và người hâm mộ đều òa khóc. Ai cũng xót xa trước sự ra đi của một diễn viên tài hoa trong tuyệt vọng", bác sĩ Tuyền nhớ lại.