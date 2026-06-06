Lê Bống hứng "gạch đá" vì chi tiết sai lệch trong video tóptóp, netizen mỉa mai: "Giỏi nhất Việt Nam, không chừa nghề nào"

1 triệu lượt xem bằng chứng tố Lê Bống “làm màu” quá đà.

Trong cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam, Lê Bống (Lê Xuân Anh) luôn là một cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Từ một hot TikToker gắn liền với những thị phi và phong cách quyến rũ, cô đã có một cú chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một nữ MC truyền hình chỉn chu, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, hào quang mạng xã hội luôn đi kèm với sự quan tâm kỹ lưỡng từ công chúng. Mới đây, một bài viết trên nền tảng mạng xã hội Threads nhắm trực tiếp vào Lê Bống với cáo buộc cô "làm màu" quá lố đã nhanh chóng bùng nổ, thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn thảo luận trái chiều. Vụ việc một lần nữa dấy lên câu hỏi: Những hành động tràn đầy năng lượng của các ngôi sao mạng xã hội là sự chân thành lan tỏa điều tốt đẹp, hay chỉ là những kịch bản được tính toán kỹ lưỡng để duy trì sự nổi tiếng?

Tranh cãi từ bức ảnh "đọc sách Kinh tế Pháp luật"

Mới đây, một bài đăng trên nền tảng Threads nhắm vào khoảnh khắc của Lê Bống đã nhanh chóng bùng nổ, chạm mốc hơn 1 triệu lượt xem. Điểm cốt lõi khiến cộng đồng mạng dậy sóng chính là chi tiết cô nàng ngồi sử dụng sách Kinh tế Pháp luật trong khi tư liệu hình ảnh trên bảng là môn Lịch sử. Sự việc này đã châm ngòi cho một cuộc chiến ngôn từ gay gắt: Liệu đây có phải màn “làm màu” quá lố trước ống kính?

Trong ảnh, nữ MC ăn mặc giản dị, tóc buộc, gương mặt thanh tú và đang vô cùng tập trung lật giở một cuốn sách. Bài đăng mang tính chất mổ xẻ này đã đạt con số tương tác đáng kinh ngạc: hơn 1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Điều này chứng tỏ nhất cử nhất động của Lê Bống vẫn luôn là miếng bánh béo bở thu hút thuật toán và sự tò mò của dư luận.

Chủ nhẫn bài viết đã không ngần ngại để lại những dòng nhận xét vô cùng thẳng thừng và mỉa mai: “Chị tôi đấy, tiết lịch sử nhưng mở sách kinh tế pháp luật. Tính ra bà này giỏi nhất VN ấy, không chừa nghề nào luôn”.

Người này cho rằng hành động của Lê Bống là cố tình dàn dựng (set up) lộ liễu để phục vụ cho các kịch bản xây dựng hình tượng "tri thức", "chăm chỉ". Việc râu ông nọ cắm cằm bà kia giữa cuốn sách trên bàn và bài học trên bảng chính là "hạt sạn" chí mạng, bóc trần bản chất video làm màu lố chứ không phải một tiết học thực tế.

Netizen tranh cãi nảy lửa giữa hai luồng quan điểm

Bên dưới bài đăng triệu view, không gian thảo luận nhanh chóng bị phân hóa thành hai chiến tuyến rõ rệt. Một bên không ngần ngại buông lời chỉ trích sự khiên cưỡng của nữ MC, trong khi bên còn lại liên tục đưa ra những lập luận bảo vệ.

Những người đứng về phía chủ bài viết bày tỏ sự ngán ngẩm trước tần suất xuất hiện dày đặc của những nội dung mang tính chất phô diễn cuộc sống hoàn hảo trên mạng xã hội. Họ cho rằng chi tiết "học môn này đọc sách môn kia" là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Lê Bống chỉ đang mượn bối cảnh lớp học để làm đạo cụ bấm máy, nhằm mục đích tạo dựng một hồ sơ cá nhân đẹp đẽ, xóa nhòa đi những hình ảnh thị phi trước đây.

Ngược lại hoàn toàn với những lời chỉ trích, số lượng người dùng lên tiếng minh oan và bảo vệ Lê Bống cho rằng chủ bài đăng đang cố tình "vạch lá tìm sâu" và ôm giữ những định kiến độc hại đối với sự cố gắng của người khác.

Vụ việc bài đăng về Lê Bống đạt hơn 1 triệu lượt xem không đơn thuần là một câu chuyện "hóng biến" giải trí, mà nó phản ánh một thực trạng sâu sắc trong kỷ nguyên số: Ranh giới vô cùng mong manh giữa việc lan tỏa năng lượng tích cực và chiêu trò truyền thông.

Khi một nhà sáng tạo nội dung đã từng có một quá khứ gắn liền với những tranh cãi, hành trình quay trở lại để đạt được sự công nhận của công chúng luôn gian nan gấp bội. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, những giá trị bề nổi mà Lê Bống đang thể hiện như lối sống lành mạnh, chăm chỉ và hướng thiện vẫn mang lại những tác động tốt đến một bộ phận người theo dõi trẻ tuổi. Thay vì khắt khe với "hạt sạn" nhỏ trong một video, việc đánh giá cả một quá trình nỗ lực bền bỉ có lẽ là điều mà cộng đồng mạng cần hướng tới để xây dựng môi trường mạng xã hội văn minh và bao dung hơn.