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Lê Bống diễn sâu cùng 3 chiếc vali ở sân bay?

Trần Hà
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Lê Bống làm gì ở sân bay mà mang theo nhiều vali và lại viral thế này.

Mới đây trên TikTok cá nhân, Lê Bống gây chú ý khi đăng tải clip quay cảnh ở sân bay. Không nói rõ ở đâu, song nhiều người đoán cô nàng về Việt Nam, vì mang theo 3 chiếc vali, hành lý còn có cả nón lá, và bản thân thì diện áo bà ba. Cô đi ở lối ra với gương mặt không cảm xúc cho đến khi nhìn thấy người thân thì vui mừng, rạng rỡ. Lê Bống cũng chia sẻ thêm ở phần caption: “Tôi: trước và sau khi nhìn thấy người thân”.

Lê Bống ở sân bay đang viral

Lê Bống diễn sâu cùng 3 chiếc vali ở sân bay?- Ảnh 1.
Lê Bống diễn sâu cùng 3 chiếc vali ở sân bay?- Ảnh 2.

Biểu cảm của Lê Bống trước và sau khi nhìn thấy người thân.

Chưa được 24h, song clip này đã thu về hơn 8 triệu lượt xem, và hàng nghìn bình luận. Trong đó, bên cạnh những bình luận thắc mắc có phải cô nàng về nước không, bởi trước đó Lê Bống thông báo sang New Zealand học từ tháng 8/2026; thì cũng có không ít ý kiến trái chiều về biểu cảm. Có người nhận xét khoảnh khắc chuyển từ gương mặt lạnh sang vui vẻ trông chưa thực sự tự nhiên, thậm chí đặt câu hỏi liệu cô có đang cố tình diễn trước ống kính. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đây là phản ứng bình thường khi vừa di chuyển một chặng đường dài, phải mang theo nhiều hành lý rồi bất ngờ gặp người thân.

“Ủa Lê Bống hả, nhưng sao cứ giống như đang diễn ấy, không tự nhiên”, “Nhưng sao quay được hay vậy”, “Thôi mọi người ơi, bình thường mà, như tui cơ địa mặt cọc với từ máy bay xuống, lấy nhiều đồ nên mặt không vui thôi, rồi thấy người nhà mình phải cười chứ sao, khắt khe quá”, “Ui Lê Bống về Việt Nam rồi hả, nhanh vậy”, “Thôi diễn hay không thì cũng quyền của người ta đi mấy bà”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Vì đoạn clip này viral, lọt xu hướng nên nhiều người cũng tò mò về tình hình hiện tại của Lê Bống, nhất là sau thời gian cô sang nước ngoài.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Lê Bống thông báo đã sang New Zealand du học. Kể từ đó, cô vẫn đăng tải các video trên TikTok cá nhân, chủ yếu xoay quanh việc học tập, gặp gỡ bạn bè và khám phá cuộc sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, nữ TikToker không thường xuyên phản hồi bình luận của người xem. Cô cũng đổi tên tài khoản TikTok từ tên cũ sang “Le bong”.

Lê Bống diễn sâu cùng 3 chiếc vali ở sân bay?- Ảnh 3.
Lê Bống diễn sâu cùng 3 chiếc vali ở sân bay?- Ảnh 4.

Lê Bống và cuộc sống ở nước ngoài. Ảnh: FBNV.

Trước khi sang New Zealand, Lê Bống từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Ồn ào bắt đầu từ tháng 5/2026, Lê Bống xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình với vai trò MC, diễn viên. Bên cạnh những ý kiến ghi nhận sự thay đổi hình ảnh, một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về năng lực chuyên môn và lý do cô liên tục được giao những vai trò mới. Một số màn dẫn chương trình còn bị nhận xét có thiếu sót như nhìn lệch camera, nói vấp.

Tiếp đó, loạt video ghi lại cảnh Lê Bống trải nghiệm nhiều công việc, từ vẽ tranh, tạc tượng đến tự sửa nhà, cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô chịu khó học hỏi, không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đặt câu hỏi về kiến thức và chuyên môn thực sự của Lê Bống trong những công việc được cô chia sẻ.

Lê Bống diễn sâu cùng 3 chiếc vali ở sân bay?- Ảnh 5.

Giữa ồn ào Lê Bống không lên tiếng.

Lê Bống, tên thật là Lê Thị Xuân Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2019. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò TikToker, cô từng làm nhiều công việc như vẽ giày, vẽ áo, kinh doanh đồ handmade, làm mẫu makeup, tiếp thị và giáo viên. Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Lê Bống tiếp tục thử sức ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên và MC.

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