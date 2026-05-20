Lê Bống bây giờ có gì mới?

Sáng tạo nội dung số, việc duy trì sức hút đã khó nhưng việc chuyển mình để thay đổi định kiến của công chúng lại là một thử thách gian nan gấp bội. Lê Bống (tên thật là Lê Xuân Anh) từng là một trong những cái tên nhận về không ít ý kiến trái chiều bởi phong cách gợi cảm và những nội dung gây tranh cãi thời mới nổi. Thế nhưng dạo gần đây, cộng đồng mạng liên tục dành cho cô những lời khen ngợi có cánh.

Không còn là một TikToker chỉ biết nhún nhảy, Lê Bống của năm 2026 xuất hiện đầy tự tin trong vai trò MC, Biên tập viên truyền hình và thậm chí là thử sức dẫn chương trình bằng song ngữ.

Nỗ lực bước ra khỏi "vùng dán nhãn" thị phi

Nhìn lại giai đoạn vài năm trước, cái tên Lê Bống gắn liền với hàng loạt từ khóa mang tính hoài nghi của dư luận. Những bộ trang phục cá tính mạnh, những phát ngôn đôi khi chưa tròn trịa hay những biểu tượng nhí nhảnh quá đà từng khiến cô trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gay gắt. Nhiều người thời điểm đó cho rằng danh xưng "hot girl mạng" của cô sẽ sớm lụi tàn theo quy luật đào thải của thuật toán lưu lượng.

Tuy nhiên, thay vì chọn cách phản ứng tiêu cực hay tiếp tục sử dụng chiêu trò để duy trì độ nổi tiếng, Lê Bống đã chọn một lối đi kiên trì và lặng lẽ hơn: Học tập và nghiêm túc định hình lại giá trị bản thân. Cô bắt đầu giảm tần suất các nội dung giải trí thuần túy trên TikTok, thay vào đó là tham gia vào các khóa học kỹ năng mềm, luyện giọng nói và rèn luyện tư duy.

Bước ngoặt lớn nhất minh chứng cho sự thay đổi này chính là khi cô đầu quân cho các đài truyền hình, chính thức bước chân vào con đường của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Khán giả bắt đầu thấy một Lê Bống rất khác: Thanh lịch, chỉn chu trong những bộ vest công sở, tà áo dài truyền thống hay thậm chí là sắc phục trang nghiêm khi tham gia dẫn các chương trình chính luận.

Thử sức dẫn song ngữ tại Đài tiếng nói Việt Nam

Sự tiến bộ của Lê Bống không dừng lại ở việc đọc đúng, đọc tròn vành rõ chữ theo kịch bản có sẵn. Mới đây, cộng đồng mạng lại một lần nữa trầm trồ trước khoảnh khắc cô thử thách bản thân ở một cấp độ khó hơn: Dẫn song ngữ tiếng Kinh – H’mông tại Đài tiếng nói Việt Nam (VOV).

Dẫn chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số là một thử thách cực kỳ lớn, ngay cả đối với những biên tập viên kỳ cựu, bởi nó đòi hỏi sự chính xác về ngữ điệu, sự thấu hiểu sâu sắc về văn hóa và lòng tôn trọng đối với đồng bào các dân tộc. Việc Lê Bống tự tin ngồi trước micro của VOV, phối hợp nhịp nhàng cùng các kỹ thuật viên để dẫn dắt một chương trình phát thanh song ngữ đã đập tan mọi nghi ngờ về năng lực của cô.

Dưới các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc làm việc của Lê Bống tại đài phát thanh, cơn mưa lời khen từ khán giả và giới chuyên môn đã đổ bộ dồn dập. Không còn những bình luận khiếm nhã hay mỉa mai, thay vào đó là sự công nhận tuyệt đối:

"Giọng Bống hợp làm MC quá trời luôn, nghe rất truyền cảm và có nội lực";

"Tự hào vì thấy một bạn trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lại chịu khó học hỏi và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam như thế này"...

Bài học cảm hứng về sự kiên trì và tư duy cầu tiến

Hành trình lột xác của Lê Bống dạo gần đây là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ, đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Cô chứng minh rằng: Quá khứ hay những nhãn dán tiêu cực của dư luận không định hình con người mãi mãi, điều quan trọng là bạn có dám đối diện, thay đổi và hoàn thiện mình hay không.

Lê Bống đã chọn cách đi chậm lại để tiến xa hơn. Cô tập trung vào việc nâng cao chất lượng bản thân qua từng ngày. Từ một cô gái bước ra từ thế giới ảo của TikTok với đầy rẫy sự hoài nghi, Lê Bống đã tự tay viết nên một chương mới đầy rực rỡ cho cuộc đời mình.