Trên các nền tảng MXH, không khó để bắt gặp những bài đăng nhờ cộng đồng mạng chỉnh sửa ảnh, photoshop hộ. Tuy nhiên mới đây trên Threads, các bài đăng nhờ chỉnh sửa, khôi phục lại những bức ảnh chụp bị cháy sáng, thiếu sáng hoặc bị mờ, chất lượng thấp xuất hiện với tần suất dày đặc. Song điều đáng chú ý, ở phía dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục nhắc đến tên tài khoản: Lê Bách.

Theo đó, Lê Bách là người luôn xuất hiện trong các post nhờ chỉnh sửa, phục chế ảnh. Anh chàng này không cần bình luận gì, chỉ âm thầm gửi một bức ảnh đã chỉnh sửa của mình vào cho chủ nhân bài đăng. Đáng nói, các bức ảnh sau khi qua tay Lê Bách đều được làm rất chỉn chu, cẩn thận, đúng theo ý muốn của người đăng bài.

Tài khoản Lê Bách xuất hiện thầm lặng dưới những bài đăng nhờ chỉnh sửa ảnh

Anh chàng này không nói không rằng, chỉ "thả" đúng tấm ảnh đã chỉnh sửa lại vào phần bình luận

Chính vì vậy mà càng ngày, cộng đồng mạng càng biết đến và liên tục tag tên Lê Bách trong những bài post tương tự. Thậm chí, Lê Bách viral đến nỗi còn xuất hiện trong chủ đề thịnh hành, đang được nhiều người thảo luận trên Threads.

Đặc biệt hơn, tài khoản MXH Threads của Lê Bách không có bất kỳ bài đăng nào, hình ảnh đại diện cũng “trống trơn” nhưng nhờ các bức ảnh mà anh chàng chỉnh sửa, hiện tại đã có đến hơn 20k người theo dõi.

Lê Bách trở thành cái tên lọt top thịnh hành, được mọi người nhắc đến và thảo luận liên tục

Song tài khoản Threads này lại rất "bí ẩn": Không ảnh đại diện, không bài đăng nhưng lại khiến cả chục nghìn người theo dõi

Liên hệ với Lê Bách - “cao thủ” chỉnh ảnh bí ẩn này, anh chàng chia sẻ: “Mình thực sự rất bất ngờ vì được mọi người biết đến nhiều. Trước giờ mình chỉ đơn giản nghĩ là biết làm thì giúp mọi người chỉnh lại những bức ảnh cũ thôi.

Khi thấy nhiều người biết và tag như vậy mình vừa vui, vừa hơi áp lực vì sợ không trả lời được hết mọi người. Tuy nhiên mình rất vui vì công việc mình thích lại được nhiều người tin tưởng. Nên mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hỗ trợ mọi người trong khả năng của mình”.

Giới thiệu thêm về bản thân mình, Lê Bách cho biết cậu bạn sinh năm 2004, sinh ra và lớn lên ở Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai). Hiện tại, Lê Bách đang là sinh viên của Đại học Thuỷ Lợi, sinh sống và học tập, làm việc tại Hà Nội.

Bách cho hay từ năm 2017 đã bắt đầu tự tìm hiểu và học photoshop thông qua internet. Ban chỉ xuất phát từ sự tò mò và đam mê chỉnh ảnh nhưng càng học, càng tìm hiểu, Lê Bách càng cảm thấy hứng thú nhiều hơn với công việc phục chế và chỉnh sửa những bức ảnh cũ.

Cũng trong quá trình học, Bách đã rèn luyện được nhiều kỹ năng như khôi phục ảnh bị hỏng, làm rõ nét ảnh cũ và tái tạo lại những bức ảnh đã bị xuống cấp theo thời gian.

Chia sẻ về công việc của mình, Bách nói: “Mình có nhận chỉnh sửa và có tính phí cho những ai có nhu cầu. Còn trong thời gian rảnh mình sẽ lướt các hội nhóm trên MXH, nếu có người cần sửa ảnh là mình đều giúp miễn phí cho mọi người. Với mình, việc làm này không chỉ là giúp họ lưu giữ lại được kỷ niệm quý giá mà còn là cách để mình tiếp tục trau dồi kỹ năng và theo đuổi niềm đam mê của mình”.

Nhiều người trực tiếp tag Lê Bách để nhờ có thể "cứu" ảnh giúp

Về cách chỉnh sửa cũng như một số ý kiến trái chiều liên quan đến công nghệ AI, Lê Bách thẳng thắn bày tỏ: “Mình có sử dụng Ai hỗ trợ ở một số bước, nhất là khi cần phục hồi chi tiết hoặc làm rõ nét nhanh hơn.

Tuy nhiên phần lớn mình vẫn phải chỉnh sửa lại thủ công trong photoshop để giữ được gương mặt và cảm giác thật của bức ảnh. Vì nhiều ảnh cũ hoặc ảnh film bị lỗi thì nếu dùng AI hoàn toàn sẽ dễ bị sai chi tiết. Nên mình thường kết hợp cả hai: AI để hỗ trợ khôi phục ban đầu, còn sau đó mình chỉnh tay lại khá nhiều để ảnh tự nhiên và giống bản gốc nhất”.

Mặc dù đang viral rần rần trên MXH nhưng Lê Bách cho biết bản thân là người khá ngại ngùng và muốn giữ sự riêng tư. Do đó cũng là một phần lý do mà anh chàng kiệm lời cũng như không để hình đại diện trên MXH Threads. “Mình thật sự biết ơn khi được chia sẻ câu chuyện, niềm đam mê với mọi người. Về hình ảnh cá nhân mình xin phép được giữ lại sự riêng tư. Còn mình cũng sẽ cố gắng để có thể hỗ trợ, giúp đỡ mọi người nhiều hơn trong việc chỉnh sửa, phục hồi ảnh cũ, ảnh lỗi hoặc bị hư hỏng trong thời gian tới”, Lê Bách chia sẻ.