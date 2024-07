LDG nói không mất thanh toán, vẫn đang đàm phán với "chủ nợ"

Ngày 22/7, TAND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty LDG liên quan đến khoản nợ chưa thống nhất với Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phúc Thuận Phát (Công ty Phúc Thuận Phát, quận 12, TP.HCM).

Theo quyết định này, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định), chủ nợ phải liên hệ với TAND tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nhằm gửi giấy đòi nợ.

Sau khi hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Về sự việc này, công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE) đã có phản hồi đầu tiên trên website. Cụ thể: ngày 22/7/2024 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ - MTTPS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Đầu Tư LDG (mã LDG) liên quan đến khoản nợ chưa thống nhất giữa Công ty LDG và Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát.

Theo đó, LDG cho biết công ty LDG đã ký kết các hợp đồng với Công ty Phúc Thuận Phát để thực hiện thi công một số hạng mục công trình tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh. Trong quá trình thực hiện, Dự án Khu dân cư Tân Thịnh đã gặp phải vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư dự án.

"Đến thời điểm hiện tại, các vướng mắc này vẫn chưa được tháo gỡ, ảnh hưởng đến quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án. Với tinh thần thiện chí và nỗ lực trong tình hình khó khăn kéo dài tạỉ Dự án, Công ty LDG đã thực hiện thanh toán cho Công ty Phúc Thuận Phát đến 95% giá trị quyết toán của các hợp đồng. Tuy nhiên, giữa Công ty Phúc Thuận Phát và Công ty LDG vẫn còn một số khoản nợ tồn đọng chưa được hoàn tất"- thông báo của LGD cho biết.

Cũng theo LDG, với tinh thần hợp tác giải quyết vấn đề, Công ty LDG đã nhiều lần làm việc với Công ty Phúc Thuận Phát về giá trị công nợ còn tồn đọng và gia hạn tiến độ thanh toán. Tuy nhiên, Công ty Phúc Thuận Phát vẫn chưa thống nhất được nội dung này. Do đó, Công ty Phúc Thuận Phát đã yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản.

Hiện nay, Công ty LDG đã có văn bản trình bày gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét lại và hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số O1/2024/QĐÐ - MTTPS ngày 22/7/2024.

Ngoài ra, doanh nghiệp bất động sản này vẫn đang tiếp tục trao đổi, đàm phán với Công ty Phúc Thuận Phát để thống nhất nội dung và phương án liên quan đến khoản nợ tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

"Công ty LDG khẳng định không mất khả năng thanh toán và vẫn đang đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Công ty LDG đã và đang tiếp tục nỗ lực đàm phán, trao đổi để thống nhất với các Đối tác nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của tất cả các bên có liên quan", thông báo phát đi của LDG có ghi.

Còn nợ nần những "ai"?

Theo báo cáo tài chính mới nhất được công bố, tại ngày 30/3, LDG vay nợ tài chính gần 1.328 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 1.078 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 940 tỷ đồng.

Theo thuyết minh tài chính của LDG, các khoản vay chủ yếu của doanh nghiệp là các khoản: 447 tỷ đồng tại Ngân hàng Sacombank; 199,57 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank); 65,47 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)…

Chủ nợ lớn nhất của LDG là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) với tổng số tiền nợ sấp xỉ 997 tỷ đồng. LDG có phát sinh nợ trái phiếu với số tiền hơn 366 tỷ đồng, đến hạn trả.

Báo cáo tài chính quý 1/2024 LDG.

Xây dựng trái phép 680 căn biệt thự tại Trảng Bom, Đồng Nai

Về LDG - doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM với vốn niêm yết gần 2.500 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 6.500 tỷ đồng. Với khoảng 10 năm phát triển, LDG nổi lên với nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương...

Gần đây, doanh nghiệp này liên tục có biến cố về nhân sự và kinh doanh. Đặc biệt là dự án khu dân cư Tân Thịnh, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai - nơi xảy ra vụ sai phạm xây 680 căn nhà trái phép do LDG làm chủ đầu tư.

LDG xây dựng trái phép 680 căn biệt thự tại Trảng Bom, Đồng Nai.

Dù chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án, nhưng từ năm 2018-2020, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã xây dựng 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liền kề đã thi công xong, số còn lại đang thi công dang dở.

Doanh nghiệp cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cùng 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25% đến 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống. Trong khi đó, dự án này chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh bất động sản.

Sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh mà công ty này làm chủ đầu tư là một trong ba vụ việc được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cũng với dự án này, cuối tháng 11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty LDG) để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng".