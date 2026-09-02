LĐBĐ Thái Lan bất ngờ kiện lên AFC sau trận đấu gây tranh cãi

LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho rằng đội nhà phải chịu những quyết định thiếu công bằng ở giải châu Á, nên họ đã gửi đơn khiếu kiện lên AFC.

Theo thông tin từ trang của LĐBĐ Thái Lan (FAT) ngày 2/9, liên đoàn đã chính thức gửi đơn tới AFC, yêu cầu xem xét lại công tác điều hành trọng tài trận đấu giữa U20 Thái Lan gặp UAE tại vòng loại giải U20 châu Á 2027 (trận đấu mà chủ nhà Thái Lan thắng 1-0).

Quan điểm của FAT cho rằng tổ trọng tài điều hành trận đấu đã không hoàn toàn thành tốt nhiệm vụ. Các trọng tài đã bỏ qua một số pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ UAE với cầu thủ Thái Lan và FAT cho rằng Ban trọng tài của AFC cần phải đánh giá lại công tác cầm còi ở trận đấu.

Trong lá đơn của mình, FAT nêu ra 2 ví dụ điển hình, chứng minh trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ điều hành. Sự cố đầu tiên xảy liên quan tới tình huống cầu thủ số 13 của UAE đã có pha nhảy và đá vào chân cầu thủ số 11 của Thái Lan. FAT cho rằng đây là một hành vi rất thô bạo, tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng nhưng trọng tài lại không thổi phạt.

Đặc biệt là sự cố thứ hai xảy ra ở phút 90+6, khi thủ môn UAE trong tình huống va chạm dường như đã phạm lỗi với tiền đạo Thái Lan trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính lại ngay sau đó lại thổi còi kết thúc trận đấu mà không xác định có lỗi hay không, hoặc cho Thái Lan hưởng phạt đền.

LĐBĐ Thái Lan gửi đơn khiếu nại lên AFC vì cho rằng tổ trọng tài đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Liên đoàn xác nhận rằng mục đích của đơn khiếu nại này là yêu cầu các bên liên quan điều tra sự việc và xem xét liệu việc điều hành trận đấu của trọng tài có phù hợp và tuân thủ luật lệ hay không, đặc biệt là về sự an toàn của các cầu thủ, điều cần được ưu tiên hàng đầu. Điều này nhằm đảm bảo một cuộc cạnh tranh công bằng, minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn của bóng đá quốc tế, và để trấn an tất cả các đội tham gia về sự an toàn của các cầu thủ và chất lượng trọng tài” – trang của FAT thông báo.

Hiện ở bảng F, U20 Thái Lan đang tạm xếp nhì do kém đội dẫn đầu Turkmenistan về hiệu số. Đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ đá lượt tiếp theo gặp chính Turkmenistan ngày 3/9 sau đó chạm trán Iraq ngày 6/9.

Về cơ bản, do đã thắng lượt mở màn nên U20 Thái Lan đang nắm lợi thế khá lớn để giành vé vào VCK (vốn dành cho 8 đội dẫn đầu 9 bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất).