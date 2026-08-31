Thắng nghẹt thở, tuyển Thái Lan mở toang cánh cửa đi tiếp ở giải châu Á

Tuyển trẻ Thái Lan đã thi đấu rất quả cảm để bảo toàn chiến thắng tối thiểu trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là UAE.

Trước lượt trận mở màn bảng F, vòng loại giải U20 châu Á 2027, truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự lo lắng khi đội nhà chạm trán UAE, một đối thủ rất nặng ký từ Tây Á. Thế nhưng, các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng lại thi đấu đầy quả cảm để giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào VCK.

Đúng như dự đoán, U20 Thái Lan nhập cuộc quyết tâm song vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối đá giàu thể lực của UAE. Các cầu thủ chủ nhà không triển khai được nhiều pha hãm thành gây nguy hiểm cho UAE trong suốt hiệp 1, do đối thủ chủ động chơi pressing. Về phía UAE, họ cũng không thể tận dụng ưu thế về thể lực để gây ra sức ép đủ lớn lên phần sân của Thái Lan.

Tưởng chừng hiệp đầu tiên sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 45+2 khi chủ nhà Thái Lan có bàn thắng vượt lên sau tình huống tấn công chớp nhoáng.

U20 Thái Lan thi đấu quả cảm để bảo toàn tỷ số 1-0.

Với lợi thế mong manh, U20 Thái Lan bước vào hiệp hai với cách chơi đầy thận trọng. Họ chủ động lùi đội hình về khá thấp để củng cố hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, việc bị dẫn bàn buộc UAE phải dâng cao để tìm bàn gỡ.

Hiệp hai chứng kiến tinh thần chiến đấu đầy quả cảm của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Họ phòng ngự bền bỉ, liên tiếp cản phá những pha tấn công và dứt điểm từ phía UAE. Trong hiệp đấu thứ hai, trời mưa khiến sân trơn bóng ướt, phần nào ảnh hưởng tới lối chơi của cả hai đội. Tuy nhiên, Thái Lan cũng cho thấy nền tảng thể lực tốt khi họ không bị hụt hơi ở thời điểm cuối trận.

Cuối cùng, những nỗ lực của U20 Thái Lan cũng được đền đáp khi họ bảo toàn chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Với kết quả này, Thái Lan tạm đứng nhì bảng, xếp dưới Turkmenistan (đội vừa bất ngờ đánh bại Iraq 2-1).

Việc có 3 điểm ở trận mở màn cũng giúp “Tiểu Voi chiến” mở toang cơ hội tranh vé vào VCK, đặc biệt khi họ đang có lợi thế tâm lý và ưu thế sân nhà.

Tỷ số chung cuộc: U20 Thái Lan 1-0 UAE.

Cục diện bảng đấu sau lượt đầu tiên: