LĐBĐ Malaysia tuyên bố gây sốc, công khai phản đối phán quyết của tòa án quốc tế

Theo thông báo được đưa ra ngày 5/3, Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia. Về cơ bản, các án phạt do FIFA đưa ra cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel được giữ nguyên. Chỉ có 1 điều chỉnh nhỏ là FIFA cho phép các cầu thủ này được phép tập luyện với CLB trong thời gian thụ án treo giò.

LĐBĐ Malaysia phản đối quyết định của CAS

LĐBĐ Malaysia xác nhận đã nhận được thông báo về phán quyết của CAS. Trong văn bản mới nhất, cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia gây bất ngờ khi công khai phản đối các phán quyết:

"LĐBĐ Malaysia (FAM) xác nhận đã nhận được phần quyết định của Phán quyết do CAS ban hành.

Đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ. Đơn kháng cáo của 7 cầu thủ được chấp thuận một phần, với các hình phạt được sửa đổi, mặc dù họ vẫn bị cấm thi đấu thêm 8 tháng nữa.

Thẩm quyền của CAS là điều được tôn trọng, nhưng FAM cho rằng các hình phạt dường như quá nặng, đặc biệt là khi so sánh với các hình phạt được áp dụng trong các trường hợp tương tự trước đây. FAM sẽ đánh giá thêm vấn đề này sau khi có toàn bộ văn bản chi tiết của Phán quyết.

Trong suốt quá trình tố tụng này, FAM nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong giám sát. Các cuộc điều tra của các cơ quan liên bang ở Malaysia và FIFA vẫn đang tiếp diễn. FAM sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Kết quả này vô cùng đáng thất vọng, đặc biệt là đối với các cầu thủ. Họ không tham gia vào quá trình nhập tịch và không hề biết gì về các vấn đề liên quan đến nhập tịch. Các cầu thủ đều là người Malaysia, đã nhập quốc tịch theo luật pháp Malaysia".

Với phán quyết từ CAS, đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ phải nhận thêm án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á (AFC). Thời gian dự kiến để AFC công bố án phạt là tuần sau. Nhiều khả năng, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.