LĐBĐ Malaysia kháng cáo thất bại: Tuyển Việt Nam lên thẳng ngôi đầu, "chạm một tay" vào vé Asian Cup?

Theo thông báo chính thức từ FIFA, đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia đã bị bác bỏ. FIFA giữ nguyên án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Với diễn biến này, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng sẽ sớm đưa ra án phạt bổ sung đối với LĐBĐ Malaysia bởi đội tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép ở 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal.

Xử thua là phương án được giới chuyên môn nhắc đến. Nếu áp dụng cách xử lý này, kết quả thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0 của tuyển Malaysia sẽ chuyển thành 2 trận thua 0-3.

Khi ấy, cục diện bảng F vòng loại Asian cup 2027 sẽ thay đổi hoàn toàn. Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 12 điểm, Malaysia tụt xuống nhì bảng với 6 điểm, 2 vị trí cuối bảng thuộc về Nepal và Lào – cùng 3 điểm.

Cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 nếu Malaysia bị xử thua 2 trận

Cơ hội giữ vững ngôi nhất bảng đồng thời giành tấm vé dự VCK Asian Cup 2027 trở nên rộng mở với tuyển Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ chỉ cần 1 điểm trong 2 lượt cuối (gặp Lào và Malaysia) là chắc chắn chắn đi tiếp.

Nhưng căn cứ vào trường hợp xử phạt đội tuyển Timor Leste trong quá khứ, còn một phương án khác có thể sẽ được AFC lựa chọn. Đó là đội tuyển Malaysia bị hủy toàn bộ kết quả và gạch tên khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Phương án này sẽ khiến bảng F chỉ còn 3 đội. Cục diện khi ấy sẽ là tuyển Việt Nam có 9 điểm đứng đầu bảng, Lào đứng thứ 2 với 3 điểm vào Nepal xếp cuối với 0 điểm. Đoàn quân áo đỏ thậm chí có thể thua Lào với cách biệt 4 bàn mà vẫn đi tiếp nhờ thành tích đối đầu (thắng Lào 5-0 ở lượt đi).

Cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 nếu Malaysia bị loại khỏi giải

Cho dù AFC chọn cách thức nào, án phạt bổ sung gần như chắc chắn sẽ làm đội tuyển Malaysia chịu thiệt hại lớn tại vòng loại Asian Cup 2027. Điều này vô tình mang tới lợi ích cho 3 đội còn lại trong bảng đấu là Việt Nam, Lào và Nepal.