LĐBĐ Hàn Quốc chính thức phát đơn, kiện người tung tin giả về HLV Park Hang-seo

Chiều 22/10, KFA nộp đơn lên Tòa án quận trung tâm Seoul, khởi đầu cho chiến dịch “dọn sạch” tin giả trong làng bóng đá Xứ kim chi. Theo thông báo, trong nhiều tháng qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt nội dung bịa đặt, từ việc “ông Park Hang-seo được bổ nhiệm làm HLV tuyển Hàn Quốc” cho tới “FIFA kỷ luật KFA”.

Các tin này không chỉ gây hiểu lầm nghiêm trọng mà còn làm dấy lên làn sóng công kích nhắm vào Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, HLV trưởng Hong Myung-bo và nhiều cầu thủ đội tuyển.

“Chúng tôi không thể tiếp tục làm ngơ trước hành vi cố ý bóp méo sự thật, xúc phạm danh dự của các thành viên KFA”, bà Kim Yun-ju, Trưởng phòng Pháp lý KFA khẳng định. “Mục tiêu của vụ kiện là lấy lại niềm tin của người hâm mộ và bảo vệ môi trường làm việc lành mạnh cho đội tuyển quốc gia”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, thời gian gần đây, các video và bài viết có nội dung “giật gân” về bóng đá nước này nở rộ trên YouTube và X (Twitter). Phần lớn do các kênh cá nhân sản xuất, sử dụng giọng đọc bằng AI và hình ảnh cắt ghép để tạo tin “nóng”. KFA từng nhiều lần gửi cảnh báo, nhưng tình trạng không những không giảm mà còn gia tăng trước thềm vòng loại cuối World Cup 2026.

HLV Park Hang-seo vướng phải nhiều tin đồn thất thiệt.

HLV Park Hang-seo hiện là Phó Chủ tịch KFA phụ trách hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Sau khi chia tay tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023, ông chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào dù từng được đồn đoán sang Thái Lan, Campuchia hay Malaysia. Ngoài công việc tại Hàn Quốc, ông Park còn là Cố vấn cấp cao của CLB Bắc Ninh và có nhiều hoạt động bóng đá tại Việt Nam.

Giới chuyên môn đánh giá, việc KFA quyết định khởi kiện là bước đi mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, phản ánh sự cứng rắn của tổ chức này trong cuộc chiến chống tin giả. “Những kẻ trục lợi từ việc tung tin thất thiệt cần hiểu rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,” tờ Chosun Biz dẫn lời đại diện KFA.

Bóng đá Hàn Quốc đang trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026, sau khi đội tuyển của HLV Hong Myung-bo xuất sắc đứng đầu bảng B vòng loại ba khu vực châu Á. Đây sẽ là lần thứ 11 liên tiếp Hàn Quốc góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – một kỷ lục của châu Á.

Trong bối cảnh đó, việc KFA siết chặt kỷ cương truyền thông được xem là bước đi cần thiết để bảo vệ hình ảnh đội tuyển và ngăn những tin đồn vô căn cứ làm lung lay niềm tin của người hâm mộ.