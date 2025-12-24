LĐBĐ châu Á có thể không xử thua Malaysia ở trận gặp đội tuyển Việt Nam?

Những nỗ lực kháng cáo của LĐBĐ Malaysia không mang tới hiệu quả. Hàng loạt án phạt đang được công bố đối với đội tuyển Malaysia. Mới đây, FIFA đã xử thua tuyển Malaysia với tỉ số 0-3 trong 3 trận giao hữu gặp Singapore, Palestine và Cape Verde. 3 trận đấu này đều thuộc lịch thi đấu quốc tế do FIFA quản lý.

Còn 2 trận đấu khác mà đội tuyển Malaysia cũng sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép là thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Cả 2 trận nằm dưới sự quản lý của AFC. Vì thế quyết định xử phạt cũng do cơ quan này đưa ra.

Phương án thứ nhất được nhiều nhà chuyên môn nhận định là tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận đấu gặp Việt Nam và Nepal với cùng tỉ số 0-3. Với kết quả như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 và giành vé sớm 1 vòng đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã gần như chắc chắn có được tấm vé vào vòng VCK Asian Cup 2027

Nhưng còn một phương án khác cũng vẫn có khả năng được AFC cân nhắc. Đó là AFC sẽ hủy kết quả 2 trận đấu nói trên và loại luôn đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Khi ấy, bảng F sẽ chỉ còn 3 đội. Và đội tuyển Việt Nam đương nhiên đi tiếp sau khi đã toàn thắng 4 trận trước Nepal và Lào. Điểm khác biệt lớn nhất của phương án thứ hai là tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu trận lượt về gặp Malaysia vào tháng 3/2026.

Hiện tại, AFC vẫn đang chờ kết quả từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trước khi công bố quyết định cuối cùng. Án phạt sẽ được đưa ra trước ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.