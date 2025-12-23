HLV Kim Sang-sik sắp hết hợp đồng với bóng đá Việt Nam: Điều khoản đặc biệt được kích hoạt

Theo tiết lộ từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), hợp đồng ban đầu giữa HLV Kim Sang-sik và VFF có thời hạn 2 năm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt đầu công việc vào tháng 5/2024. Nghĩa là thời điểm hiện tại, thời hạn 2 năm trong giao kèo ban đầu sắp hết.

Tuy nhiên, trong hợp đồng có điều khoản gia hạn thêm 1 năm tùy vào thành tích của các đội tuyển Việt Nam. Và với những gì mà HLV Kim Sang-sik làm được, điều khoản gia hạn đã được kích hoạt. VFF cho biết, thời hạn mới của hợp đồng là tháng 2/2027.

Chỉ trong năm 2025, HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành “cú ăn ba” vô tiền khoáng hậu khi lần lượt vô địch AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games. Ông Kim chính là chiến lược gia đầu tiên đạt được thành tích này tại khu vực Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik còn hợp đồng với VFF tới tháng 2/2027

Mục tiêu trước mắt của HLV Kim Sang-sik với bóng đá Việt Nam là giải U23 châu Á 2026 (diễn ra tháng 1/2026) và AFF Cup 2026 (tháng 7 và 8/2026). Ngoài ra, với việc đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua, tuyển Việt Nam cũng nhiều khả năng góp mặt tại Asian Cup 2027 (tháng 1 và 2/2027).

Cái đích xa hơn mà VFF đặt ra là vòng loại World Cup 2030. Nếu tiếp tục duy trì được chuỗi thành tích ấn tượng, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể gắn bó với bóng đá Việt Nam với chặng đường dài hạn giống như HLV Park Hang-seo.