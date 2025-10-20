LĐBĐ Australia, Uzbekistan cũng muốn cùng Việt Nam lập liên đoàn riêng, tách khỏi AFC?

Theo trang 163 của Trung Quốc vừa đăng tải ngày 19/10, không chỉ Nhật Bản mà một số liên đoàn khác ở châu Á, bao gồm cả Australia, Uzbekistan, thậm chí cả Iraq cũng muốn thành lập một liên đoàn riêng dành cho khu vực Đông Á. Liên đoàn này sẽ tách khỏi AFC, có thể bao gồm cả một số đội ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia…

Trang 163 cho hay, lý do dẫn tới việc những liên đoàn như Nhật Bản, Australia, Uzbekistan… muốn lập liên đoàn riêng vẫn xuất phát từ việc họ không đồng tình với nhiều chính sách của AFC. Trang tin của Trung Quốc còn khẳng định rằng phía Nhật Bản đã bắt đầu hành động và triển khai kế hoạch của mình.

“Hãng truyền thông Zamin của Uzbekistan cũng tiết lộ rằng LĐBĐ Nhật Bản không chỉ đang bàn về việc thành lập LĐBĐ Đông Á, mà thực tế là họ đang chuẩn bị cho việc này. Kế hoạch hiện tại của LĐBĐ Nhật Bản dự kiến LĐBĐ Đông Á mới sẽ chủ yếu bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Iraq. Hơn nữa, LĐBĐ Uzbekistan cũng có khả năng tham gia. Điều này sẽ nâng tổng số cường quốc bóng đá châu Á lên năm.

Ban đầu, người ta cho rằng các thành viên chủ chốt của LĐBĐ Đông Á sẽ là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với một vài đội mạnh ở Đông Nam Á, nhưng bất ngờ thay, Australia, Uzbekistan, thậm chí cả Iraq cũng sẽ tham gia liên đoàn mới. Thêm vào đó là các đội hàng đầu ở Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Có thể nói, môi trường cạnh tranh ở liên đoàn mới cũng sẽ rất khắc nghiệt” – trang 163 viết.

Trang 163 cho rằng LĐBĐ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai kế hoạch của mình, đó là tách khỏi AFC để thành lập một liên đoàn riêng.

Trang 163 còn cho rằng LĐBĐ Trung Quốc có thể rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” nếu AFC bị chia tách làm 2 khu vực:

“Nếu AFC bị chia tách làm 2 liên đoàn Tây Á và Đông Á, suất dự World Cup của khu vực châu Á chắc chắn sẽ bị chia đôi. Khi đó, tuyển Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: ở lại Tây Á, nơi các đội bóng Tây Á chiếm ưu thế, hay gia nhập Đông Á, nơi Nhật Bản và Hàn Quốc đang thống trị? Xét về sức mạnh của ĐTQG và vị thế của LĐBĐ Trung Quốc trong AFC, cả hai lựa chọn đều không lý tưởng”.

Trang 163 cho rằng Uzbekistan có thể cũng gia nhập liên đoàn mới.

Trước đó, một số nguồn tin từ Iraq trong đó có kênh truyền hình UTV, cũng tiết lộ rằng LĐBĐ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng rời khỏi AFC. Một số quốc gia khác, trong đó có Iraq, được cho là được cho cân nhắc gia nhập nếu kế hoạch này trở thành hiện thực.

Trong quá khứ, bóng đá thế giới từng ghi nhận khá nhiều trường hợp một liên đoàn quốc gia đổi liên đoàn châu lục, như Israel chuyển từ châu Á sang châu Âu, hay Australia từ châu Đại Dương sang châu Á… Tuy nhiên, việc nhiều quốc gia cùng tách khỏi liên đoàn châu lục như AFC, vẫn là điều chưa từng xảy ra.