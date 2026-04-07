Lấy ý kiến trên mạng xã hội để xem xét hoán đổi lịch nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ chiều 7/4, thông qua các nền tảng mạng xã hội, đơn vị này sẽ lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin với báo chí rằng thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã nhận được nhiều kiến nghị từ công đoàn cơ sở, người lao động cũng như cán bộ, công chức về việc nghiên cứu hoán đổi lịch nghỉ nhằm tạo kỳ nghỉ liền mạch giữa hai dịp lễ lớn.

Vì thế, theo ông Hiểu, việc lấy ý kiến lần này nhằm lắng nghe nguyện vọng thực tế của người lao động, đồng thời làm cơ sở để Tổng Liên đoàn nghiên cứu quy định pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức.

“Quy định nghỉ bù ngay sau ngày kế tiếp khi ngày lễ trùng vào cuối tuần trong một số trường hợp có thể phát sinh bất cập, vì vậy việc lấy ý kiến người lao động là cần thiết để có thêm cơ sở xem xét” , ông Hiểu nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến đề xuất kéo dài nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5. (Ảnh minh họa)

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật (26/4), nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, một số doanh nghiệp đề xuất chuyển ngày nghỉ bù sang 29/4 hoặc 2/5 để tạo kỳ nghỉ kéo dài, thuận lợi hơn cho việc nghỉ ngơi và sắp xếp công việc.

Nếu giữ nguyên phương án hiện hành, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần vẫn phải đi làm vào thứ Bảy, khiến kỳ nghỉ bị gián đoạn, khó bố trí thời gian nghỉ dài ngày.

Trước đó, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Bình cho biết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt và Bộ Nội vụ thông báo từ tháng 10/2025, trên cơ sở Bộ luật Lao động và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

“ Đến thời điểm hiện tại, chưa có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn được thực hiện theo phương án đã ban hành ”, ông Bình thông tin.

Theo lịch hiện hành, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ 25-27/4. Sau đó, cán bộ, công chức làm việc bình thường ngày 28-29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 kéo dài 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5.

Lịch nghỉ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức khu vực nhà nước. Với khu vực tư nhân, thời gian nghỉ lễ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động.