Lấy thông tin từ CCCD rồi bán cho đối tượng nước ngoài

Ngày 14/5, Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xác minh vụ "Mua bán dữ liệu thông tin cá nhân" của người dân, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Qua tài liệu ban đầu của cơ quan Công an, sau khi nhận được tin báo về việc xuất hiện 2 nam thanh niên lạ mặt tụ tập, lôi kéo nhiều người dân xã Hùng Tiến (huyện Kim Sơn) đến để mượn căn cước công dân (CCCD), chụp ảnh không rõ mục đích. Công an huyện Kim Sơn đã đến địa điểm trên để kiểm tra, xác định là Hoàng Ngọc Giáp (SN 1995) và Trần Văn Tình (SN 1993), cùng trú tại huyện Kim Sơn; đồng thời triệu tập 2 đối tượng này đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Ba đối tượng đã chụp ảnh chân dung, CCCD của hơn 100 người dân để gửi cho đối tượng quốc tịch nước ngoài.

Qúa trình điều tra, nhận thấy đây là một hình thức phạm tội mới, sẽ có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới nếu không kịp thời có biện pháp xử lý, phòng ngừa sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, Công an huyện Kim Sơn đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Tại Cơ quan Công an, Hoàng Ngọc Giáp và Trần Văn Tình khai nhận, đã tham gia chơi trên các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế và Giáp quen biết với một người mang quốc tịch ngoại quốc không rõ tên tuổi từ khoảng tháng 2/2022. Sau đó, người này đã nói chuyện với Giáp trên ứng dụng Telegram, đặt vấn đề nhờ đối tượng lấy các thông tin dữ liệu cá nhân của nhiều người để bán với giá 35 USD/người.

Dù không biết người này mua và sử dụng các thông tin cá nhân của những người dân nhằm mục đích gì? Thấy việc làm dễ dàng lại có tiền, Giáp đã đồng ý.

Để thực hiện hành vi, Giáp nhờ Tình và Trần Thị Ngọc Bích (SN 2001), trú xã Kim Đông cùng làm, hứa sẽ trả tiền công cho 2 người này với mức từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/người. Lúc đầu, Giáp, Tình và Bích xin các thông tin dữ liệu cá nhân của người thân trong gia đình và bạn bè quen biết mà không phải trả tiền cho họ. Sau đó, các đối tượng liên hệ với bạn bè và người thân nhờ họ giới thiệu thêm người để lấy thông tin cá nhân và hứa hẹn sẽ trả cho mỗi người dân cung cấp thông tin số tiền là 300 nghìn đồng.

Tiếp đấy, Giáp yêu cầu mỗi người dân phải cầm trên tay, giơ trước ngực 1 tờ giấy trắng, khổ A4 để chụp ảnh chân dung và đưa thẻ CCCD để chụp ảnh. Với thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã thu thập được thông tin, dữ liệu cá nhân của hơn 100 người dân tại các xã gồm: Kim Đông, Kim Tân, Cồn Thoi, Như Hòa, Hùng Tiến, thị trấn Bình Minh và một số người dân ở tỉnh khác. Khi có thông tin dữ liệu cá nhân, Giáp đã gửi cho người có quốc tịch ngoại quốc qua ứng dụng Telegram. Kiểm duyệt các thông tin dữ liệu do Giáp gửi, người này sẽ chuyển tiền về. Tiền Giáp nhận về là đồng tiền trên các sàn giao dịch tiền ảo như: Bit coin, lite coin... Sau đó, Giáp phải bán các đồng tiền này đi mới quy đổi thành tiền VNĐ.

Cơ quan Công an làm rõ, từ đầu tháng 3/2022 đến nay, Giáp đã nhận được số tiền gần 80 triệu đồng do người có quốc tịch ngoại quốc chuyển. Giáp hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng; Tình và Bích mỗi người hưởng lợi khoảng hơn 20 triệu đồng.