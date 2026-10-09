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Lấy được người chồng ưng ý, 3 năm sau, ngày rời tòa án tôi mới biết mình đã mất những gì

Vỹ Đình
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Ngày cầm quyết định của tòa, tôi không còn khóc. Tôi chỉ chợt nhận ra suốt 3 năm qua, thứ mình mất không chỉ là một cuộc hôn nhân mà còn là sự tự tôn của chính mình.

Tôi từng nghĩ, trong hôn nhân chỉ cần mình biết nhường nhịn thì mọi chuyện rồi sẽ êm ấm. Tôi đã tin rằng, có những chuyện không đáng để tranh cãi, có những sở thích của mình có thể bỏ qua, miễn là người bên cạnh vui vẻ thì gia đình cũng sẽ bình yên. Nhưng sau 3 năm, tôi mới hiểu, nhường nhịn không có giới hạn đôi khi không phải là giữ gìn một cuộc hôn nhân, mà là từng chút một đánh mất chính mình.

Tôi và chồng quen nhau trong một buổi liên hoan. Anh ấy có vẻ ngoài lãng tử, nụ cười khiến tôi dễ rung động, còn tôi gây ấn tượng với anh bởi sự dịu dàng, hiền hậu. Chúng tôi yêu nhau khá đẹp, cũng có những lần giận dỗi, cãi vã nhưng sau cùng tôi thường là người chủ động kết thúc mọi chuyện. Tôi luôn nghĩ, chuyện ai đúng ai sai không quan trọng bằng việc chúng tôi còn muốn ở bên nhau.

Dần dần, tôi quen với việc chiều theo anh. Đi ăn hay đi chơi, anh quyết định địa điểm, tôi lo chuẩn bị. Bàn chuyện gì, tôi có thể đưa ra ý kiến nhưng cuối cùng vẫn thường nghe theo anh. Sau một năm, anh đề nghị tôi chuyển đến sống chung. Tôi không thực sự muốn, nhưng anh nói sống chung sẽ tiết kiệm tiền, có thêm thời gian hiểu nhau và cũng là bước chuẩn bị cho hôn nhân. Tôi lại gật đầu.

Sáu tháng sau, chúng tôi cưới nhau. Tôi cứ mang sự nhượng bộ ấy bước vào hôn nhân mà không nhận ra mình đang dần quen với việc đặt mong muốn của chồng lên trước mong muốn của bản thân.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi không muốn tổ chức đám cưới lớn vì cho rằng tốn kém. Anh cũng không thích đi trăng mật vì nghĩ yêu nhau đã đi chơi nhiều rồi. Tôi muốn đến phòng tập, anh bảo chạy bộ ngoài công viên cũng được. Tôi thích mua một chiếc váy đẹp ở trung tâm thương mại, anh lại cho rằng quần áo ngoài chợ vừa rẻ vừa tiết kiệm. Từ những khoản chi tiêu nhỏ, anh dần muốn tự mình quyết định mọi thứ vì nghĩ như vậy mới giữ được tiền.

Tôi đều nhịn. Cho đến khi anh nói chưa muốn có con vì chúng tôi còn trẻ, nuôi một đứa trẻ quá phức tạp, rồi tìm đủ cách để ngăn chuyện tôi mang thai. Lúc ấy, tôi mới thực sự thấy mình không thể tiếp tục im lặng.

Tôi lần đầu tiên chọn cách không tranh luận, chỉ giữ khoảng cách để anh tự nhìn lại. Nhưng điều tôi nhận được là lời đề nghị ly hôn. Anh nói chúng tôi không còn chung chí hướng.

Ngày cầm quyết định của tòa, tôi không còn khóc. Tôi chỉ chợt nhận ra suốt 3 năm qua, thứ mình mất không chỉ là một cuộc hôn nhân mà còn là sự tự tôn của chính mình.

Tôi đi ăn một bữa thật ngon, chọn đúng món mình thích thay vì món chồng thích. Sau đó, tôi bước vào trung tâm thương mại và mua chiếc váy mà trước đây mình từng nhiều lần đặt xuống vì thấy “không cần thiết”.

Lúc tự mình thanh toán chiếc váy ấy, tôi bất giác thấy nhẹ nhõm. Hóa ra cảm giác được sống theo điều mình muốn lại đơn giản đến thế.

Sau cuộc hôn nhân ấy, tôi hiểu rằng phụ nữ có thể nhường nhịn người mình yêu, nhưng đừng biến nhường nhịn thành thói quen sống. Một lần bạn bỏ qua sở thích của mình, lần sau bạn bỏ qua quan điểm, rồi đến một ngày bạn không còn biết bản thân thực sự muốn gì.

Hôn nhân là chuyện của hai người, không phải cuộc sống mà một người quyết định còn người kia chỉ việc thích nghi. Tôi vẫn tin vào sự hy sinh trong tình yêu, nhưng sự hy sinh ấy phải đến từ cả hai phía và không thể được dùng để biến một người thành cái bóng của người còn lại.

Bây giờ nếu bước vào một cuộc hôn nhân khác, tôi vẫn sẽ biết nhường nhịn, nhưng tôi cũng sẽ nói ra điều mình không muốn. Tôi vẫn có thể yêu một người rất nhiều, nhưng sẽ không vì thế mà trao cho họ quyền quyết định toàn bộ cuộc đời mình.

Tags

ly hôn

hôn nhân

tự tôn

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