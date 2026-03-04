Lấy chồng lớn hơn bố mình 2 tuổi, mỹ nhân sống trong giàu sướng: Đẻ con gái thứ ba được “thưởng nóng” 332 tỷ!

Đó là Phương Viện (SN 1987, ở tỉnh An Huy, Trung Quốc) - vợ Quách Phú Thành (SN 1965, ở Hồng Kông, Trung Quốc).

Công việc đầu tiên của cô là làm kế toán - thủ quỹ tại công ty xây dựng của cậu ruột. Sau đó, người đẹp này từng làm người mẫu hạng B, cho các trang thương mại điện tử trước khi kết hôn với một trong "Tứ đại thiên vương" của làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc).

Quách Phú Thành và vợ kém 22 tuổi - Phương Viện.

Hiện tại, Phương Viên hoạt động chủ yếu với vai trò blogger thời trang, chia sẻ nội dung về tập luyện, làm đẹp, phối đồ và chăm sóc con cái; thỉnh thoảng tham dự một số tuần lễ thời trang, show truyền hình.

Mối tình giữa Phương Viên và Quách Phú Thành bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi vào năm 2015, khi nam diễn viên này đăng ảnh nắm tay bạn gái trên Weibo, công khai mối quan hệ tình cảm.

Sau hai năm tìm hiểu, cả hai thông báo kết hôn. Nữ người mẫu kém chồng 22 tuổi. Không chỉ hơn vợ nhiều tuổi, nam nghệ sĩ sinh năm 1965, lớn hơn bố vợ là ông Phương Quốc Lương (sinh năm 1967) 2 tuổi cùng mẹ vợ 4 tuổi. Sự chênh lệch đặc biệt này từng là tâm điểm chú ý của dư luận. Trong đám cưới năm 2017, bố của Phương Viện từng hài hước trêu đùa rể bằng câu nói "Tôi nghe nhạc của con rể mà lớn lên" khiến toàn bộ quan khách có mặt phải bật cười thích thú. Cha mẹ của cô cũng chuyển tới Hông Kông sinh sống nhằm hỗ trợ chăm sóc con gái cùng các cháu ngoại.

Quách Phú Thành (bên trái) và bố vợ.

Đến nay, cặp đôi đã có với nhau 3 cô con gái, hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phương Viên cũng được người hâm mộ nhận xét là ngày càng trẻ trung, xinh đẹp như búp bê.

Ngày 1/9/2017, cô sinh con gái đầu lòng Quách Vịnh Hy (Chantelle). Ngày 18/4/2019, cặp đôi chào đón con gái thứ hai Quách Vịnh Huyên (Charlotte). Ngày 15/6/2025, Quách Phú Thành xác nhận cô mang thai con thứ ba.

Đáng chú ý, thời điểm này, theo tờ 163 cho biết Quách Phú Thành đã thưởng nóng cho bà xã 100 triệu HKD (hơn 332 tỷ đồng). Đồng thời, ngôi sao này cũng gỡ bỏ hạn mức tiêu dùng giới hạn của thẻ tín dụng, cho phép vợ mua sắm tiêu xài tùy thích. Phương Viện được bắt gặp thường xuyên mua sắm tại các cửa hàng xa xỉ hay đi cafe, thưởng trà cùng hội bạn thân tại nhà hàng cao cấp. Cô được tài xế đón đưa tận nơi, người giúp việc theo sát xách đồ và đỡ lên xuống xe.

Trước đó, cặp đôi đã có hai con gái, lần lượt chào đời vào năm 2017 và 2019. Quách Phú Thành từng chia sẻ, từ khi có con, anh duy trì thói quen sưu tập kim cương mỗi năm với mong muốn sau này làm của hồi môn cho các con.

Phương Viện cùng chồng và 2 cô con gái nhỏ.

Ngày 22/10/2025, nam tài tử thông báo gia đình đón thêm một bé gái. Đến tháng 11/2025, vợ chồng anh tiết lộ con út tên Quách Vịnh Tâm (Cheryl). Anh nhiều lần bày tỏ sự trân trọng với những hy sinh của vợ trong thai kỳ và khẳng định cả hai không đặt nặng chuyện phải có con trai.

Theo HK01, mới đây Phương Viên đã mở quà đầy tháng của con gái út và quay video chia sẻ lên mạng xã hội. Nổi bật trong số đó là chiếc khóa vàng khắc dòng chữ: “Trường mệnh phú quý, thân thể khỏe mạnh ”. Sau khi kết thúc thời gian ở cữ, cô nhanh chóng ghé các cửa hàng vàng cao cấp tại Thượng Hải để chọn mua trang sức.

Phương Viện cùng con gái thứ 3.

Sau sinh, Phương Viện liên tục khoe cuộc sống sang chảnh, đi mua vàng. Cô cũng dành nhiều thời gian rèn luyện để lấy lại vóc dáng.

Giữa lúc giá vàng ở mức cao, bà xã Quách Phú Thành còn tranh thủ tích trữ thêm trang sức với kỳ vọng chờ tăng giá, động thái khiến nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Được biết, sau gần 1 thập kỷ chung sống, Quách Phú Thành vẫn rạch ròi về tài chính với vợ. Anh không để vợ giữ khối tài sản 2 tỷ HKD (khoảng 6.600 tỷ đồng) của mình mà giao cho quản lý Tiểu Mỹ nắm giữ. Được biết biết Quách Phú Thành và Phương Viện đã ký hợp đồng tiền hôn nhân để sau này không có tranh cãi về tiền bạc. Trong đó, Quách Phú Thành có trách nhiệm chu cấp tiền sinh hoạt cho Phương Viện và bố mẹ vợ hàng tháng.

Quách Phú Thành là 1 trong "Tứ đại Thiên vương" tài năng và nổi tiếng nhất showbiz Hong Kong Trung Quốc, cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trương Học Hữu. Trong đó, Quách Phú Thành được mệnh danh là "vũ vương" nhờ tài nhảy cực đỉnh. Quách Phú Thành phát triển song song cả sự nghiệp ca hát lẫn đóng phim và gặt hái được rất nhiều thành công.

Cuộc hôn nhân với “thiên vương” cũng giúp cuộc sống của Phương Viện bước sang trang mới. Sau khi kết hôn, cô sống trong biệt thự sang trọng, được chồng tặng nhiều món đồ đắt giá và thường xuyên du lịch. Quách Phú Thành còn chu cấp, chăm lo cho cha mẹ vợ trong nhiều năm qua.

Nhờ sức ảnh hưởng lớn của chồng, Phương Viện cũng nhận được lời mời tham gia một số hoạt động quảng cáo hay chụp ảnh tạp chí. Dù vậy, ưu tiên lớn nhất của cô vẫn là chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

Nhan sắc cùng body của Phương Viện đời thường.

Sau ngày lập gia đình, Phương Viện có cuộc sống vô cùng đủ đầy nhưng rất kín tiếng hơn. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, các chuyến du lịch hay những dịp kỷ niệm đặc biệt.

Kể lúc trở thành người phụ nữ của gia đình, hình ảnh của cô ngày càng trở nên thanh lịch, chỉn chu.

Nguồn: Baidu, Sohu, HK01, IGNV.