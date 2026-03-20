Lấy chồng còn phải nuôi cả em chồng: Câu chuyện tài chính trong hôn nhân khiến MXH dậy sóng

Dạo gần đây, một câu chuyện về quan điểm chi tiêu trong tình yêu – hôn nhân đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trên MXH. Nhân vật chính là M, với một băn khoăn không hề hiếm gặp nhưng lại cực kỳ nhạy cảm.

M tâm sự: "Người yêu của mình là anh cả trong gia đình, từ lâu đã gánh trách nhiệm hỗ trợ tiền học cho các em. Sau khi cưới, anh mong muốn hai vợ chồng sẽ cùng nhau góp tiền để tiếp tục lo cho em của anh. Mình thì quan điểm, đây là trách nhiệm thuộc về gia đình anh. Nhưng anh ấy lại cho rằng: Nếu đã lấy anh thì phải hiểu và chia sẻ hoàn cảnh của anh".

Trách nhiệm gách vác tài chính cùng chồng: Bùng nổ những ý kiến trái chiều

Câu chuyện nhanh chóng tạo nên nhiều luồng tranh luận.

Có người đồng cảm với người yêu - chồng sắp cưới của M:

"Sau khi cưới thì cùng nuôi em cũng là điều dễ hiểu, vì hoàn cảnh gia đình như vậy. Nhưng nói thật, không phải ai cũng đủ khả năng và sẵn sàng gánh thêm trách nhiệm đó. Nuôi gia đình nhỏ đã khó, nuôi thêm em lại càng áp lực, trừ khi thu nhập thật sự tốt. Cũng may bạn trai này nói chuyện thẳng thắn với người yêu, cũng mong em ấy hiểu".

"Ngày trước mình cũng được anh trai nuôi ăn học. Trước khi cưới, anh đã nói rõ với chị dâu và được chị đồng ý. Mình rất biết ơn vì điều đó. Nhưng câu chuyện của mỗi nhà mỗi khác, người ngoài khó mà hiểu hết để đưa ra lời khuyên đúng".

Tuy nhiên cũng có nhiều người nghĩ cho M và khuyên cô nên suy nghĩa lại chuyện kết hôn với người đàn ông này:

- "Mình từng chia tay vì nhận ra tương lai sẽ gắn liền với việc gánh trách nhiệm gia đình người yêu. Không phải mình ích kỷ, mà là mình không đủ khả năng kinh tế và cũng không sẵn sàng".

- "Đã vất vả rồi còn lấy vợ về để gánh khổ chung thì cũng khó bền. Không hợp quan điểm thì nên dừng sớm, chứ cố rồi sau này cũng mâu thuẫn".

Tuy nhiên, câu chuyện lại trở nên thú vị hơn khi đặt ngược vấn đề: Nếu người phải nuôi em là bạn gái, và cô ấy mong chồng tương lai cùng hỗ trợ thì sao?

- "Chồng mình từng chủ động nói rằng vợ chồng phải có trách nhiệm với em trai mình, đón em lên ở cùng nuôi ăn học. Mình cảm thấy mình đã chọn đúng người. Kiếm người yêu thì dễ, nhưng kiếm người sẵn sàng đồng cam cộng khổ mới khó".

Tài chính sau hôn nhân cần được thỏa thuận rõ ràng

Thực tế, đây không đơn thuần là câu chuyện nuôi em hay không nuôi, mà là vấn đề cốt lõi về quan điểm tài chính và trách nhiệm trong hôn nhân.

Ở góc độ cá nhân, việc một người con - đặc biệt là anh/chị cả, có trách nhiệm hỗ trợ em cái ăn cái học là điều rất đáng trân trọng. Nó thể hiện sự hy sinh, tình cảm gia đình và ý thức trách nhiệm. Nhưng khi bước vào hôn nhân, mọi quyết định tài chính không còn là chuyện của riêng một người nữa.

Hôn nhân là sự kết hợp của hai người và hai hoàn cảnh sống khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng không phải là đúng - sai, mà là có phù hợp hay không.

Việc hai vợ chồng cùng nhau góp tiền gửi về hỗ trợ bố mẹ hai bên là điều khá phổ biến và dễ chấp nhận, bởi đó là nghĩa vụ chung mang tính đạo hiếu. Nhưng việc góp tiền để nuôi em lại là một câu chuyện khác. Nó không còn là nghĩa vụ "mặc định", mà trở thành một thỏa thuận cần được bàn bạc rõ ràng.

Có một vài điều các cặp đôi nên tự hỏi trước khi đi đến quyết định:

- Khả năng tài chính hiện tại có đủ để gánh thêm việc hỗ trợ nuôi em hay không?

- Việc hỗ trợ này kéo dài bao lâu? Có hạn mức rõ ràng trong một tháng không?

- Cả hai có cùng mức độ sẵn sàng và thoải mái với quyết định đó không?

- Nếu sau này phát sinh áp lực tài chính hoặc có con cái, việc hỗ trợ này sẽ tiếp tục hay dừng lại?

Quan trọng nhất, không ai có nghĩa vụ phải hy sinh vượt quá khả năng của mình chỉ vì tình yêu. Và cũng không ai sai khi muốn giữ trách nhiệm với gia đình ruột thịt.

Điểm mấu chốt nằm ở sự thẳng thắn trước hôn nhân. Nếu một người xem việc hỗ trợ gia đình là ưu tiên hàng đầu, còn người kia lại mong muốn xây dựng cuộc sống riêng ổn định trước, thì đó là sự khác biệt lớn và cần được nhìn nhận nghiêm túc.