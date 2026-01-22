Lâu rồi mới có 1 phim ngôn tình đẹp nao lòng đến vậy: Cảnh nào cũng như tranh vẽ, lưu ảnh mỏi cả tay

Phải lâu lắm rồi mới xuất hiện một bộ phim rom-com tạo được độ thảo luận sôi nổi đến vậy như Can This Love Be Translated? (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?). Từ khi lên sóng, bộ phim phủ kín MXH, không chỉ bởi cặp đôi chính sở hữu visual "đẹp không góc chết" là Kim Seon Ho và Go Youn Jung, mà còn nhờ phản ứng hoá học bùng nổ đến mức khiến khán giả sẵn sàng tặc lưỡi bỏ qua những lỗ hổng kịch bản.

Hơn thế nữa, một yếu tố quan trọng giúp Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ chính là phần hình ảnh. Mỗi cảnh quay đều được chăm chút như một bức tranh điện ảnh hoàn chỉnh, đẹp đến mức người xem chỉ muốn dừng hình để lưu ảnh. Bối cảnh trong phim được xây dựng như một bản đồ du lịch song hành cùng mạch tình yêu của hai nhân vật. Từ Nhật Bản, Canada cho đến nước Ý mộng mơ, hành trình của Ho Jin (Kim Seon Ho) và Mu Hee (Go Youn Jung) đưa người xem tham gia cùng chuyến du ngoạn qua những địa danh lãng mạn bậc nhất thế giới.

Câu chuyện bắt đầu tại tỉnh Kanagawa, vùng ven biển yên bình phía nam Tokyo (Nhật Bản). Kamakura và đảo Enoshima hiện lên qua lăng kính điện ảnh với vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa nên thơ, mang đậm tinh thần anime. Những đường ray sát biển, đoàn tàu Enoden lướt qua mặt nước xanh thẳm không chỉ tạo nên bối cảnh bùng nổ thị gíac, mà còn đánh dấu khoảnh khắc Mu Hee và Joo Ho Jin lần đầu chạm mặt.

Đáng nhớ nhất là phân đoạn cả hai đứng ở hai phía đường ray, nhìn thấy nhau rất rõ nhưng chưa thể bước qua. Một khung hình giản dị mà gói trọn tinh thần của những rung cảm đầu tiên: gần gũi, mong manh và dè dặt. Không dừng lại ở Kamakura, bộ phim tiếp tục đưa khán giả đến đảo Enoshima, nơi Mu Hee và Ho Jin có những cuộc trò chuyện trước bờ biển, trong khung cảnh núi Phú Sĩ mờ ảo hiện ra phía xa. Chính tại đây, những cảm xúc đầu tiên bắt đầu hình thành, nhẹ nhàng và trong trẻo.

Rời châu Á, đoàn phim tiếp tục cuộc hành trình đến Canada vào đầu mùa thu, với điểm dừng chân là tỉnh Alberta hoang sơ và hùng vĩ. Những cảnh quay đầu tiên tại thành phố Calgary mang đến sắc thái hiện đại, năng động, khi máy quay lướt qua đại lộ Stephen, công viên Rotary hay khu làng lịch sử Heritage, tạo nên sự đối lập thú vị giữa nét đẹp cổ kính và đương đại.

Trong không gian rộng lớn và hùng vĩ ấy của công viên quốc gia Banff, cảm xúc của các nhân vật cũng dần được mở ra sâu sắc hơn, tình cảm cũng trở nên rõ nét hơn. Gây ấn tượng nhất là phân đoạn cực quang. Theo chia sẻ của Go Youn Jung, đây hoàn toàn là cực quang thật, được ghi hình tại khu vực Kananaskis và vùng lân cận Banff. Trong khoảnh khắc ấy, thiên nhiên như thể tự đảm nhận vai trò dẫn dắt cảm xúc, đẩy cao trào mà không cần đến bất kỳ lời thoại nào từ bộ đôi nam - nữ chính.

Hành trình tình yêu của Ho Jin và Mu Hee khép lại tại xứ Ý, khi tình cảm và chất xúc tác giữa 2 người đạt đến độ chín muồi nhất. Những cảnh quay tại quảng trường Campo (Siena), với kiến trúc hình vỏ sò và tháp Mangia mang đậm hơi thở Trung cổ, tạo nên không gian cổ điển đầy lãng mạn.

Trong khi đó, quảng trường Piazza IV Novembre ở Perugia, với tuyết rơi dưới ánh đèn vàng quanh đài phun nước Maggiore, mang lại cảm giác cho cặp đôi như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Ở giây phút hai nhân vật trao nhau nụ hôn đầu, ê-kíp đã sử dụng tuyết nhân tạo để làm mờ ranh giới giữa thực tại và mộng tưởng

Và khi hành trình khép lại, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? để lại cảm giác như vừa hoàn thành một chuyến du ngoạn với nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi vùng đất không chỉ là phông nền đẹp như mơ, mà trở thành chất xúc tác giúp tình yêu của Ho Jin và Mu Hee dần hình thành, phát triển rồi thăng hoa. Để rồi sau tất cả, khán giả nhận ra rằng đôi khi chính không gian, cảnh vật và những khoảnh khắc rất nhẹ nhàng đó mới là "ngôn ngữ" trung thực nhất để dịch một câu chuyện tình yêu.