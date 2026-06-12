Lầu Năm Góc sơ tán và phong tỏa diện rộng

Hôm 11-6, nhiều khu vực trong Lầu Năm Góc bị phong tỏa và sơ tán do "sự cố liên quan đến vật liệu nguy hiểm".

Trước đó, đài CNN dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa địa phương và ba nguồn tin thân cận cho biết một "sự cố vật liệu nguy hiểm" đã xảy ra tại tòa nhà này.

Các khu vực từ tầng hai đến tầng năm, thuộc các hành lang từ số bốn đến số bảy của Lầu Năm Góc, lập tức bị phong tỏa và sơ tán.

Một nguồn tin cho biết cảnh sát trong tòa nhà phải đeo mặt nạ chống độc và mặc đồ bảo hộ hóa học toàn thân.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết hệ thống giám sát đã "phát hiện vấn đề về chất lượng không khí, cần phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho đến khi xác định được mức độ nghiêm trọng của nó".

Ông Parnell nói: "Bộ Quốc phòng đang thực hiện các quy trình bảo vệ tiêu chuẩn, bao gồm lệnh trú ẩn tại chỗ cho khu vực bị ảnh hưởng. Các đội ứng phó đã sẵn sàng hỗ trợ những người bên trong tòa nhà".

Lầu Năm Góc nhìn từ chuyên cơ Không lực Một khi bay qua Washington vào ngày 2-3-2022. Ảnh: AP.

Theo Đại úy Jamie Jill, người phát ngôn của Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc, đội ứng phó vật liệu nguy hiểm của cơ quan này đã triển khai xử lý sự cố với sự hỗ trợ của Sở Cứu hỏa Quận Arlington.

Ông Jamie Jillcũng cho biết các đơn vị phản ứng nhanh đã phối hợp vận hành tại khu vực sân trung tâm tòa nhà.

Trang mạng xã hội của Sở Cứu hỏa & Cứu hộ khẩn cấp Arlington cũng đăng tải thông tin xác nhận đội xử lý vật liệu nguy hiểm của sở đang hoạt động tại Lầu Năm Góc "trong một sự cố liên quan đến vật liệu nguy hiểm."

Thông báo từ đội an ninh Lầu Năm Góc cho biết công tác kiểm tra bổ sung mất khoảng một đến hai tiếng. Trong thời gian này, Đội ứng phó vật liệu nguy hiểm thuộc Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc và Sở Cứu hỏa quận Arlington đã có mặt tại hiện trường để xử lý.

Tuy nhiên, đài CNN sau đó cập nhật thông tin từ hai nguồn tin thân cận, xác định toàn bộ sự cố phong tỏa và sơ tán nêu trên chỉ là báo động giả.