Lầu Năm Góc lo ngại khi máy bay Il-20 liên tục áp sát Alaska

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ báo cáo đã có 5 lần chặn máy bay trinh sát Il-20 của Nga trong Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) Alaska từ ngày 20 đến 26 tháng 8 năm 2025, theo tờ báo Stars and Stripes trực thuộc Lầu Năm Góc.

Sự gia tăng hoạt động của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắt đầu sau cuộc gặp ngày 15 tháng 8 giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Anchorage để thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào ngày 26 tháng 8, khi một máy bay Il-20 bay trong vùng ADIZ khoảng 2 giờ 20 phút, cách đảo Shemya 26 hải lý về phía Bắc, Đại úy trực ban NORAD Rebecca Garand cho biết.

Các vụ chặn máy bay cũng xảy ra vào các ngày 20, 21, 22 và 24 tháng 8, đánh dấu tần suất cao bất thường lên tới 5 vụ trong 7 ngày sau hội nghị thượng đỉnh. Để so sánh, vào năm 2025, NORAD chỉ ghi nhận những vụ việc như vậy vào các ngày 18 và 19 tháng 2, 14 tháng 4 và 22 và 24 tháng 7.

Trong mỗi trường hợp, NORAD đều triển khai chiến đấu cơ F-16, cũng như máy bay hỗ trợ bao gồm KC-135 và E-3 Sentries, để hộ tống và xác định xem phi cơ Nga có xâm phạm không phận Hoa Kỳ hoặc Canada hay không.

Máy bay chiến đấu Mỹ liên tục cất cánh để giám sát phi cơ Nga áp sát không phận.

NORAD cho biết: "Hoạt động của Nga tại ADIZ Alaska diễn ra thường xuyên và không được coi là mối đe dọa", nhưng đồng thời họ cho biết thêm sẽ sử dụng hệ thống phòng thủ nhiều lớp để giám sát, bao gồm vệ tinh, radar và máy bay chiến đấu, cho thấy Lầu Năm Góc không coi nhẹ mối nguy cơ.

Sự gia tăng các vụ chặn bắt trùng hợp với thời điểm diễn ra những cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra về Ukraine, mà các nhà phân tích cho rằng có thể liên quan đến hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Hoa Kỳ.