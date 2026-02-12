Lầu Năm Góc chuẩn bị điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông?

Tàu sân bay lớp Nimitz USS George HW Bush của Hải quân Mỹ.

Ba quan chức Mỹ nói với tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm 11/2 rằng, những chuẩn bị này là một phần của kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa ban hành mệnh lệnh chính thức, trong khi các quan chức cũng lưu ý rằng, kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

Một quan chức cho biết, lệnh điều động có thể được đưa ra “chỉ trong vài giờ”.

Một quan chức khác nói rằng, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị một tàu sân bay để triển khai trong khoảng hai tuần nữa, có khả năng là từ bờ biển phía Đông của Mỹ.

"Tàu USS George HW Bush hiện đang hoàn thành các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Virginia, và có thể đẩy nhanh các cuộc tập trận đó nếu được lệnh di chuyển sớm hơn", báo cáo cho biết.

Nếu được chấp thuận, tàu sân bay thứ hai sẽ gia nhập cùng tàu USS Abraham Lincoln, hiện đang hoạt động trong khu vực như một phần của kế hoạch tăng cường quân sự rộng lớn hơn của Mỹ, bao gồm việc bổ sung thêm tàu ​​chiến, hệ thống phòng không và phi đội máy bay chiến đấu.

Hôm 10/2, Tổng thống Trump đã công khai thừa nhận rằng, ông đang cân nhắc việc điều thêm một tàu sân bay nữa đến khu vực này.

“Chúng ta có một hạm đội đang hướng đến đó, và có thể sẽ có thêm một chiếc nữa. Washington sẽ phải làm một điều gì đó rất cứng rắn nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng đã có cuộc gặp kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 11/2 để thảo luận về Iran.

“Tôi nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nếu có thể, đó sẽ là điều ưu tiên. Nếu không thể, chúng ta sẽ phải chờ xem kết quả ra sao”, ông Trump viết trên Truth Social sau cuộc gặp.

Các chi tiết về vòng đàm phán gián tiếp thứ hai tiềm năng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được hoàn tất.

Giới chức từ cả hai nước đã gặp nhau tại Oman tuần trước trong các cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi hoạt động quân sự của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran năm ngoái.

Iran đã nhiều lần khẳng định sẽ không hoàn toàn từ bỏ quyền làm giàu uranium, và đã bác bỏ các cuộc đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của mình.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cảnh báo rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào mới của Mỹ sẽ dẫn đến sự trả đũa nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.