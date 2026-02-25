Lầu Năm Góc bất ngờ thay đổi quyết định về tiêm kích hạm F/A-XX
Sao Đỏ |
Dự án nghiên cứu phát triển tiêm kích hạm F/A-XX sẽ được tiếp tục thay vì tạm đình chỉ như thông báo ban đầu.
