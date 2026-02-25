HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Lầu Năm Góc bất ngờ thay đổi quyết định về tiêm kích hạm F/A-XX

Sao Đỏ |

Dự án nghiên cứu phát triển tiêm kích hạm F/A-XX sẽ được tiếp tục thay vì tạm đình chỉ như thông báo ban đầu.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển tiêm kích hạm F / A - XX trong Năm 2026 - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới cho Hải quân Mỹ sau khi dự án này theo thông báo đã bị hoãn lại trước đó.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển tiêm kích hạm F / A - XX trong Năm 2026 - Ảnh 2.

Điều này được nêu trong một tài liệu của Lầu Năm Góc gửi cho Quốc hội mà hãng thông tấn Bloomberg đã có được. Nhà Trắng đã cho phép triển khai chương trình vẫn được gọi bằng cái tên F/A-XX.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển tiêm kích hạm F / A - XX trong Năm 2026 - Ảnh 3.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã bày tỏ lo ngại rằng nền tảng công nghiệp quốc phòng sẽ không thể đáp ứng được việc chế tạo đồng thời hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển tiêm kích hạm F / A - XX trong Năm 2026 - Ảnh 4.

Tập đoàn Boeing hiện đang phát triển một loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 6 có tên gọi F-47, cho Không quân Hoa Kỳ, do vậy Dự án F/A-XX của Hải quân từng được dự định sẽ phải trì hoãn nhằm tập trung nguồn lực cần thiết.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển tiêm kích hạm F / A - XX trong Năm 2026 - Ảnh 5.

Lầu Năm Góc đã gửi cho các nhà lập pháp một bản kế hoạch phân bổ ngân sách trị giá gần 152 tỷ USD cho năm tài chính 2026 như một phần của gói điều chỉnh ngân sách nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển tiêm kích hạm F / A - XX trong Năm 2026 - Ảnh 6.

Trong gói ngân sách này, 750 triệu USD sẽ được dành riêng cho việc đẩy nhanh tiến độ chương trình tiêm kích hạm thế hệ thứ 6 F/A-XX và chuẩn bị công đoạn lựa chọn nhà thầu chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển tiêm kích hạm F / A - XX trong Năm 2026 - Ảnh 7.

Theo đánh giá, cần có các nguồn lực chuyên biệt để đảm bảo thiết kế quan trọng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao công nghệ nhằm đáp ứng những yêu cầu vận hành tiêm kích hạm thế hệ mới trong tương lai.

Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển tiêm kích hạm F / A - XX trong Năm 2026 - Ảnh 8.

Sở dĩ Hải quân Mỹ phải tăng tốc phát triển tiêm kích hạm F/A-XX theo nhận xét là để duy trì ưu thế trước Trung Quốc, khi Bắc Kinh bắt đầu trang bị những chiếc J-35A cho tàu sân bay thế hệ mới của mình.

tiêm kích hạm F/A-XX

