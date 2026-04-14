HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lau mắt 7749 lần cũng không tin đây là thiếu nữ 15 tuổi: Mặt này phải U50, nhìn mà giật cả mình

Ngọc Hà |

Thay vì toát lên vẻ trẻ trung của một thiếu nữ mới lớn, tạo hình và khuôn mặt lộ rõ dấu hiệu lão hóa lại khiến nữ diễn viên trông tiều tụy và mệt mỏi.

Sự trở lại của Dương Mịch trong dự án cổ trang được đầu tư "khủng" lên đến 300 triệu NDT mang tên Giang Sơn Đại Đồng đang trở thành tâm điểm bàn tán kịch liệt của netizen Hoa ngữ, nhưng không phải vì sự kỳ vọng mà bởi những tranh cãi gay gắt về ngoại hình. Ở tuổi 40, nữ minh tinh đối mặt với thử thách lớn khi hóa thân thành nhân vật Phùng Yên Nhi trong giai đoạn thiếu nữ 15 tuổi. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường rò rỉ từ phim trường đã tạo nên một làn sóng mỉa mai trên các nền tảng mạng xã hội khi gương mặt của Dương Mịch để lộ rõ dấu vết thời gian.

- Ảnh 1.

Dưới ống kính của các "thợ săn ảnh", nàng tiểu hoa đán xuất hiện với gương mặt gần như mặt mộc để phù hợp với hình tượng cung nữ thanh thuần. Thế nhưng, nỗ lực "cưa sừng làm nghé" này lại phản tác dụng khi các nếp nhăn lộ rõ, khiến cư dân mạng không ngần ngại để lại những bình luận cay nghiệt như "nhìn như thiếu phụ 50 tuổi" hay "nhà ai mà để thiếu phụ đóng vai thiếu nữ thế này". Thay vì toát lên vẻ trẻ trung của một thiếu nữ mới lớn, tạo hình với trang phục vải thô và khăn trùm đầu lại khiến nữ diễn viên trông già nua và mệt mỏi, dẫn đến nhiều ý kiến thắc mắc về việc tại sao đoàn phim không lựa chọn diễn viên trẻ cho giai đoạn đầu đời của nhân vật.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Trong phim, cô đảm nhận cùng lúc hai vai diễn có độ tuổi trải dài suốt 40 năm, từ công chúa Bắc Yến Phùng Tuỵ đến cháu gái Phùng Yên Nhi, người sau này trở thành Phùng Thái Hậu quyền lực. Chính vì vậy, việc hóa thân vào giai đoạn thiếu nữ được xem là thử thách lớn, nhưng tạo hình hiện tại lại khiến nhiều khán giả khó nhập tâm. Bên cạnh những lời chê bai, vẫn có một bộ phận người hâm mộ bênh vực, cho rằng đoàn phim đang theo đuổi phong cách chân thực, hạn chế lớp trang điểm để bám sát bối cảnh lịch sử, dù điều này vô tình làm lộ khuyết điểm ngoại hình của diễn viên.

- Ảnh 4.

Không chỉ Dương Mịch, nam chính Lưu Học Nghĩa cũng bị “réo tên” khi tạo hình trong vai Thác Bạt Tuấn bị nhận xét kém sắc. Diện long bào vàng, đội mũ đen thêu họa tiết rồng nhưng gần như không trang điểm, nam diễn viên lộ diện với mái tóc rối và gương mặt thiếu sức sống, khiến nhiều người đùa rằng "đoàn phim hết kem nền" nên mới để lộ nguyên hình với vẻ ngoài tiều tụy và râu quai nón thiếu tự nhiên. Những hình ảnh này khiến không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng và hoài nghi về gu thẩm mỹ của bộ phận phục trang, dù một bộ phận người hâm mộ vẫn lên tiếng bênh vực rằng đây là sự tôn trọng lịch sử và kỳ vọng vào khâu hậu kỳ chỉnh sửa.

- Ảnh 5.

Bỏ qua những tranh cãi về ngoại hình, Giang Sơn Đại Đồng vẫn thu hút sự chú ý nhờ nội dung mang màu sắc quyền mưu lịch sử. Phim xoay quanh câu chuyện của Bắc Yến trong bối cảnh bị Bắc Ngụy đe dọa thôn tính, khi Yến Vương buộc phải gả con gái út Phùng Tuỵ cho Thác Bạt Đào để cầu hòa. Tuy nhiên, tham vọng quyền lực khiến Thác Bạt Đào nuốt lời, dẫn quân đánh chiếm Bắc Yến. Từ đó, hành trình báo thù được khởi nguồn khi Phùng Tuỵ sắp đặt mối quan hệ giữa cháu gái mình là Phùng Yên Nhi và hoàng tôn kế vị Thác Bạt Tuấn. Dù ban đầu tiếp cận với mục đích phục quốc, Phùng Yên Nhi dần bị cảm hóa trước tầm nhìn và khí độ của Thác Bạt Tuấn, để rồi đứng trước lựa chọn giữa thù hận và buông bỏ chấp niệm. Chính tuyến phát triển tâm lý phức tạp kéo dài hàng chục năm này được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn giúp bộ phim bứt phá, nếu vượt qua được những tranh cãi xoay quanh phần tạo hình ban đầu.

Tags

Dương Mịch

Sao hoa ngữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
01:11
01:10
00:53
01:03
01:15
01:19
00:48
01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại