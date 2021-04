Lâu lắm rồi mới thấy Song Hye Kyo ngoài đời: Từ xa đã xinh đẹp ngất ngây, ống kính team qua đường không "dìm" nổi nhan sắc

Song Hye Kyo được mệnh danh là “tường thành nhan sắc” của làng giải trí Hàn Quốc. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng nhan sắc và vóc dáng của vợ cũ Song Joong Ki vẫn khiến bao nhiêu cô gái xuýt xoa ngưỡng mộ.

Mới đây, loạt ảnh người qua đường chụp được khoảnh khắc mỹ nhân họ Song trên phim trường bộ phim mới mang tên Now, We Are Breaking Up càng khiến dân tình trầm trồ hơn.

Ở ẩn bao lâu, lâu lắm rồi dân tình mới được ngắm nhìn Song Hye Kyo xuất hiện ngoài đời như thế này. Từ xa, Song Hye Kyo đã nổi bần bật với nhan sắc rạng rỡ, đường nét xuất chúng.

Mặc dù bức ảnh chất lượng thấp được team qua đường chụp từ xa nhưng khi zoom gần, từ gương mặt đến thần thái của mỹ nhân 8x đều hoàn hảo hết chỗ chê. Người chụp bức ảnh này còn chia sẻ rằng Song Hye Kyo ngoài đời có khuôn mặt rất nhỏ, đẹp như búp bê.

Loạt ảnh Song Hye Kyo do người qua đường chụp lại hiện đang gây bão khắp các diễn đàn

Song Hye Kyo vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp, nổi bật giữa đám đông

Dù loạt ảnh chất lượng thấp vẫn không "dìm" được nhan sắc mỹ nhân 40 tuổi

Người chụp ảnh còn khen nữ diễn viên xinh đẹp như búp bê

Song Hye Kyo luôn là một trong những cái tên được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Đặc biệt lâu lắm rồi, fan mới được nhìn ngắm hình ảnh ngoài đời của nữ minh tinh này vì cô liên tục giữ kín cuộc sống đời thường hậu ly hôn

Hiện nữ diễn viên đang ghi hình cho bộ phim Now, We Are Breaking Up cùng với nhiều tên tuổi đình đám như Jang Ki Yong, Sehun (EXO), Yura (Girl's Day)... Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau thời gian ở ẩn nên người hâm mộ vô cùng mong chờ ngày tác phẩm này lên sóng.

Người hâm mộ vô cùng mong chờ bộ phim mới của nữ diễn viên

Nguồn: Instagram