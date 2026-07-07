HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lâu đài 400 tỷ sáng nhất Hải Phòng

Pv
|

Cơ ngơi gây ấn tượng với không gian nội thất sang trọng, toát lên vẻ đẳng cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên

Tại Hải Phòng (Hải Dương cũ), có một công trình khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn, đó là lâu đài Thanh Long - cơ ngơi của ông chủ thương hiệu thạch rau câu Long Hải. Công trình gây ấn tượng bởi quy mô bề thế cùng lối kiến trúc tân cổ điển sang trọng, nổi bật với những mái vòm đặc trưng, hệ cột đồ sộ và các chi tiết trang trí được hoàn thiện tỉ mỉ. Bao quanh lâu đài là khuôn viên rộng lớn, phủ kín nhiều cây xanh và những loại cây cổ thụ, cây cảnh có giá trị, tạo nên khung cảnh vừa nguy nga vừa gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ ngoại thất gây ấn tượng, không gian bên trong cũng khiến nhiều người trầm trồ bởi sự đầu tư công phu, với từng món nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng.

Phần ngoại thất của lâu đài có nhiều chi tiết cầu kỳ, được chạm khắc thủ công và mang âm hưởng thần thoại Hy Lạp. Bao quanh công trình là khuôn viên xanh mát với nhiều cây cảnh quý hiếm, kết hợp cùng hồ cá koi và chòi nghỉ được thiết kế đồng điệu với tổng thể kiến trúc. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan và công trình, dù ngắm từ cổng vào hay nhìn từ trên cao, tòa lâu đài vẫn toát lên vẻ bề thế, tráng lệ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chăm chút tỉ mỉ. Được biết, cơ ngơi này có giá trị ước tính lên tới 400 tỷ đồng.

Bước vào bên trong, người xem dễ dàng cảm nhận sự đầu tư trong từng chi tiết. Công trình được thiết kế kỹ lưỡng để có không gian mát mẻ vào mùa hè, ấm cúng vào mùa đông và không cần thiết phải sử dụng điều hòa. Không gian càng thêm phần lộng lẫy với ba đèn chùm pha lê cỡ lớn, mỗi chiếc có giá trị ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Từ những bức tranh trang trí đến các họa tiết trên trần và tường đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến vẻ đẹp đậm chất nghệ thuật và thể hiện sự cầu toàn của gia chủ.

Hai bên cầu thang được tạo điểm nhấn bằng hai tượng đầu ngựa với những đường nét chạm khắc tinh xảo, góp phần tôn lên vẻ bề thế và sang trọng của không gian. Không chỉ riêng khu vực đại sảnh, toàn bộ lâu đài đều được đầu tư kỹ lưỡng, từ các chi tiết hoa văn, nội thất đến cách bài trí từng khu vực. Được biết, gia chủ đã dành nhiều năm theo sát quá trình thi công, trực tiếp lựa chọn và hoàn thiện từng chi tiết để tạo nên công trình mang đậm dấu ấn cá nhân.

Biệt thự hàng trăm tỷ sáng nhất ở Bắc Ninh: Danh tính chủ nhân được giữ kín vì lý do riêng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại