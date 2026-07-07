Lâu đài 400 tỷ sáng nhất Hải Phòng

Cơ ngơi gây ấn tượng với không gian nội thất sang trọng, toát lên vẻ đẳng cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên

Tại Hải Phòng (Hải Dương cũ), có một công trình khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn, đó là lâu đài Thanh Long - cơ ngơi của ông chủ thương hiệu thạch rau câu Long Hải. Công trình gây ấn tượng bởi quy mô bề thế cùng lối kiến trúc tân cổ điển sang trọng, nổi bật với những mái vòm đặc trưng, hệ cột đồ sộ và các chi tiết trang trí được hoàn thiện tỉ mỉ. Bao quanh lâu đài là khuôn viên rộng lớn, phủ kín nhiều cây xanh và những loại cây cổ thụ, cây cảnh có giá trị, tạo nên khung cảnh vừa nguy nga vừa gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ ngoại thất gây ấn tượng, không gian bên trong cũng khiến nhiều người trầm trồ bởi sự đầu tư công phu, với từng món nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng.

Phần ngoại thất của lâu đài có nhiều chi tiết cầu kỳ, được chạm khắc thủ công và mang âm hưởng thần thoại Hy Lạp. Bao quanh công trình là khuôn viên xanh mát với nhiều cây cảnh quý hiếm, kết hợp cùng hồ cá koi và chòi nghỉ được thiết kế đồng điệu với tổng thể kiến trúc. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan và công trình, dù ngắm từ cổng vào hay nhìn từ trên cao, tòa lâu đài vẫn toát lên vẻ bề thế, tráng lệ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chăm chút tỉ mỉ. Được biết, cơ ngơi này có giá trị ước tính lên tới 400 tỷ đồng.

Bước vào bên trong, người xem dễ dàng cảm nhận sự đầu tư trong từng chi tiết. Công trình được thiết kế kỹ lưỡng để có không gian mát mẻ vào mùa hè, ấm cúng vào mùa đông và không cần thiết phải sử dụng điều hòa. Không gian càng thêm phần lộng lẫy với ba đèn chùm pha lê cỡ lớn, mỗi chiếc có giá trị ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Từ những bức tranh trang trí đến các họa tiết trên trần và tường đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến vẻ đẹp đậm chất nghệ thuật và thể hiện sự cầu toàn của gia chủ.

Hai bên cầu thang được tạo điểm nhấn bằng hai tượng đầu ngựa với những đường nét chạm khắc tinh xảo, góp phần tôn lên vẻ bề thế và sang trọng của không gian. Không chỉ riêng khu vực đại sảnh, toàn bộ lâu đài đều được đầu tư kỹ lưỡng, từ các chi tiết hoa văn, nội thất đến cách bài trí từng khu vực. Được biết, gia chủ đã dành nhiều năm theo sát quá trình thi công, trực tiếp lựa chọn và hoàn thiện từng chi tiết để tạo nên công trình mang đậm dấu ấn cá nhân.