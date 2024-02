Cơ quan lập pháp của quốc gia này đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh cấm với các sản phẩm nông nghiệp từ Nga và Belarus, trong một động thái hưởng ứng những lời kêu gọi nhằm trừng phạt Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Các hạn chế sẽ không ảnh hưởng đến việc vận chuyển ngũ cốc sang các thị trường khác.

Latvia nổi lên là một trong những quốc gia châu Âu chỉ trích gay gắt nhất đối với Moscow và đã vận động hành lang để có các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga cũng như cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Quốc gia vùng Baltic này đã không thành công trong việc thúc đẩy lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Nga ở cấp độ EU.

Ảnh minh họa

Ông Janis Reirs, chủ tịch Ủy ban Ngân sách, trong một tuyên bố cho biết, an ninh kinh tế là một khía cạnh thiết yếu của an ninh quốc gia. Do đó, tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ Nga, trực tiếp hoặc gián tiếp đều không phù hợp với các tiêu chuẩn hiện nay.

EU thường không nhập số lượng lớn ngũ cốc từ Nga vì cả hai đều là nhà xuất khẩu quan trọng các mặt hàng chủ lực như lúa mì và lúa mạch. Tuy nhiên, một số cây trồng vẫn chảy vào khối. Dữ liệu của chính phủ cho thấy, nhập khẩu lúa mì cứng của Nga, loại dùng để làm mì ống - đang đạt khoảng 418.000 tấn trong mùa vụ hiện tại, tăng khoảng 9 lần so với năm ngoái.

Theo một số các báo cáo, Latvia đã nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga trị giá 280 triệu euro (304 triệu USD) trong 10 tháng đầu năm 2023, đồng thời cho biết thêm rằng, đây là nhà nhập khẩu lớn thứ hai ở EU. Chính phủ nước này có hai tuần để ban hành các quy định liên quan sau khi luật có hiệu lực.