HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lật xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều người bị thương

Viên Minh |

Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, kéo theo va chạm liên hoàn, khiến nhiều người bị thương, giao thông ùn tắc.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 17/4, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km189+950 theo hướng Lào Cai đi Nội Bài, khiến ít nhất 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h13 cùng ngày, trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt, xe khách đang đi theo hướng về Nội Bài bất ngờ mất kiểm soát, lật ngang trên đường.

Vụ việc khiến ít nhất 3 người bị thương, được đưa đi cơ sở y tế kiểm tra ngay sau đó.

Hiện trường vụ lật xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: M.K.)

Sau khi xe khách bị lật, một xe bán tải chạy theo chiều ngược lại đã va chạm với phương tiện này.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật nằm chắn ngang mặt đường, kính lái vỡ, phần thân xe hư hỏng. Một số hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, tôn sóng bị ảnh hưởng.

Cùng thời điểm, tại khu vực gần đó, một vụ va chạm khác cũng xảy ra giữa hai xe khách chạy cùng chiều.

Các phương tiện liên quan trong 2 vụ tai nạn đều bị móp méo, hư hỏng nặng.

Theo cơ quan chức năng, mặt đường tại khu vực xảy ra tai nạn được ghi nhận bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Tuy nhiên do mưa lớn và nhiều phương tiện gặp nạn cùng lúc, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ kéo dài.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Đội vận hành số 1 (VECS) nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý hiện trường.

Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được lực lượng CSGT trên tuyến tiếp tục làm rõ. Mọi thông tin mới về vụ việc sẽ được cập nhật liên tục tại tin nóng trong ngày.

Mưa đá rơi thủng mái nhà, chị gái bế em chạy thoát lúc nửa đêm: Người mẹ lên tiếng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại