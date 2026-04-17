Lật xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 17/4, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km189+950 theo hướng Lào Cai đi Nội Bài, khiến ít nhất 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h13 cùng ngày, trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt, xe khách đang đi theo hướng về Nội Bài bất ngờ mất kiểm soát, lật ngang trên đường.

Hiện trường vụ lật xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: M.K.)

Sau khi xe khách bị lật, một xe bán tải chạy theo chiều ngược lại đã va chạm với phương tiện này.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật nằm chắn ngang mặt đường, kính lái vỡ, phần thân xe hư hỏng. Một số hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, tôn sóng bị ảnh hưởng.

Cùng thời điểm, tại khu vực gần đó, một vụ va chạm khác cũng xảy ra giữa hai xe khách chạy cùng chiều.

Các phương tiện liên quan trong 2 vụ tai nạn đều bị móp méo, hư hỏng nặng.

Theo cơ quan chức năng, mặt đường tại khu vực xảy ra tai nạn được ghi nhận bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Tuy nhiên do mưa lớn và nhiều phương tiện gặp nạn cùng lúc, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ kéo dài.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Đội vận hành số 1 (VECS) nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý hiện trường.

Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được lực lượng CSGT trên tuyến tiếp tục làm rõ. Mọi thông tin mới về vụ việc sẽ được cập nhật liên tục tại tin nóng trong ngày.