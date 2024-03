Sáng 15-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận lúc 4 giờ 50 phút cùng ngày, tại Km 719+850 Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thôn Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh(Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến xe ô tô khách chạy tuyến Bắc - Nam bị lật, nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng sơ cứu cho hành khách bị thương

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Vĩnh Linh và người dân khẩn trương cứu người bị nạn và sơ cứu cho hành khách bị thương. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, toàn bộ hành khách bị mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách BKS 43F-001.70 do tài xế Nguyễn Sin (ngụ Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển, chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, khi lưu thông qua địa phận trên thì xảy ra tai nạn. Đã có 13 hành khách bị thương được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Linh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị.

Được biết, xe khách trên chở 32 hành khách và 2 lái xe. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến vụ lật xe khách vào rạng sáng nay tại Quảng Trị:

Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị