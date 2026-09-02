Lật xe khách giường nằm: Mẹ già đau đớn nhìn mặt con lần cuối, 3 năm mất 3 đứa con

Vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ, nên chị T.T.D.H. (33 tuổi) đã dặn anh chị em trong nhà giữ kín chuyện mình trở về. Thế nhưng, chuyến xe định mệnh đã khiến chị không thể trở về được nữa.

Vào khoảng 3h15' ngày 31/8, xe ô tô khách giường nằm mang BKS:50E-449.17 do Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa (thuộc tỉnh Gia Lai), đã bị lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 20 người bị thương. 4 nạn nhân tử vong gồm: anh T.L.V. (19 tuổi), chị T.T.D.H. (33 tuổi) và P.T.M.K. (46 tuổi), cùng trú tại tỉnh Gia Lai; chị L.T.D. (31 tuổi), trú tại Thanh Hóa.

Hành khách trên xe phần lớn là những người con xa quê đang trên đường trở về với gia đình sau những ngày làm việc nơi đất khách. Thế rồi vụ tai nạn bất ngờ đã khiến nhiều người, trong đó có chị T.T.D.H. mãi mãi không thể trở về được nữa. Câu chuyện của chị khiến dư luận không khỏi xót xa, đau đớn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Nguồn: báo SKĐS)

Chia sẻ trên Dân Việt, chị Trương Thị Thu Loan, chị gái ruột của nạn nhân H., cho biết nhiều ngày trước, H. gọi điện về nhà báo sẽ dẫn một người bạn tên L.T.D. về quê chơi trong dịp lễ. Vì muốn tạo cho mẹ một bất ngờ nên H. đã dặn các anh chị em trong gia đình giữ kín chuyện mình trở về.

Đến sáng 31/8, gia đình không thể liên lạc với H. nên gọi điện cho nhà xe để hỏi thông tin. Lúc này, mọi người mới biết chiếc xe khách đã gặp nạn trên tuyến tránh quốc lộ 19. Các thành viên trong gia đình lập tức đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai tìm kiếm thông tin và nhận tin dữ, chị H. cùng người bạn đi cùng đã tử vong.

Sau đó, gia đình mới thông tin cho người mẹ để bà lên nhìn mặt con gái lần cuối. Theo lời kể của chị gái nạn nhân H., gia đình có 9 anh em, hoàn cảnh còn khó khăn. Sau khi học xong cấp 3, chị H. là con út trong nhà đã vào TP. HCM làm việc phụ giúp gia đình.

Ngày tiễn đưa cô con gái út xấu số, đôi vai gầy của bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi, phường An Bình, tỉnh Gia Lai) - mẹ ruột nạn nhân T.T.D.H., run lên bần bật. Người mẹ già nghẹn ngào, cố nuốt tiếng khóc vào trong nhưng nỗi đau mất con vẫn cứ trào lên, quặn thắt từng cơn.

Chia sẻ trên báo Xây Dựng bà đau đớn cho biết 3 nằm liền bà đã mất 3 người con. Hai con trai của bà ốm bệnh, nay con gái út lại gặp tai nạn giao thông không qua khỏi. Nỗi đau như đứt từng khúc ruột.

Bà Đinh Thị Thắm trong tang lễ của con gái út. (Nguồn ảnh: Báo Xây dựng)

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tuyến tránh quốc lộ 19 vẫn chưa được đưa vào khai thác. Xe do ông Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Gia Lai điều khiển, lưu thông theo hướng Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa cũ.

Khi đến Km10+600 đường tránh Đăk Đoa cũ, thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, thời tiết mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, trong khi mặt đường bị sạt lở bùn đất. Do điều kiện bất lợi, lái xe mất lái khiến phương tiện lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều di chuyển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 34 người, gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 31 hành khách.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long để điều tra vụ tai nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.