Lật xe khách 16 chỗ trên đèo Tô Na, ba người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 cùng ngày, xe khách biển số 77F-000.xx (loại xe 16 chỗ, nhà xe Hùng Phương) do anh Trần Văn H. (sinh năm 1972, trú ở xã Phú Túc) điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao (đều thuộc tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, khi tới km 110+500, quốc lộ 25 (đoạn thuộc đèo Tô Na, địa phận xã Uar) tài xế mất lái khiến xe bị lật, lao xuống lề đường bên trái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H. (sinh năm 1951, trú ở xã Phú Túc, Gia Lai) tử vong; các anh L.K.H. (sinh năm 1989) và N.V.H. (sinh năm 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) bị thương nặng , được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa, xã Phú Túc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có bảy người, gồm năm hành khách, một phụ xe và một tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.