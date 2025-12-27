Lật xe chở đoàn thiện nguyện: 'Quà đã tới nơi, nhưng người tặng không còn'

Sáng 27/12, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, đoạn qua xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), cướp đi sinh mạng 9 người.

Điều khiến nhiều người bàng hoàng là xe gặp nạn đang chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên trao quà cho học sinh vùng cao và chỉ còn cách điểm trường dự kiến đến khoảng 3km.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhiều giáo viên Trường Mầm non Họa Mi vội vã có mặt tại hiện trường. Trước mắt các giáo viên là khung cảnh tan hoang, chiếc ô tô khách 29 chỗ bị lật úp bên lề đường, phần thân xe biến dạng nặng; quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm mang theo để tặng học sinh vương vãi khắp vệ đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Cô Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi nói theo kế hoạch, đoàn thiện nguyện xuất phát từ Hà Nội lúc rạng sáng, dự kiến khoảng 9h30 sẽ có mặt tại điểm trường Tà Ghênh để trao quà và tổ chức nấu ăn cho học sinh.

“Các con được thầy cô thông báo trước về chuyến thăm, nhiều ngày nay ai cũng háo hức mong chờ” , cô Vân nghẹn ngào nói.

Đoàn thiện nguyện là nhóm các cá nhân tự nguyện, cùng nhau quyên góp quần áo, chăn màn và đồ ăn với tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Tòng Thị Vân - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoạ Mi. (Ảnh: Văn Đức)

Điểm trường Tà Ghênh hiện có 105 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều thiếu thốn.

“Chúng tôi không thể tin được rằng khi cả trường đang chờ đợi thì lại nhận tin dữ. Quà được chuyển lên trước, nhưng người mang quà thì không bao giờ đến nữa” , cô Vân chia sẻ trong nước mắt.

Trước đó, sáng 27/12, đoàn thiện nguyện gồm 18 người, trong đó có lái xe là anh Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), di chuyển bằng xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh, thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Khoảng 7h40, khi xe đi đến km35 trên tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xe bất ngờ va vào hộ lan tôn lượn sóng dài khoảng 50m rồi lật úp về phía lề đường bên phải, theo hướng từ xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai, tính đến chiều ngày 27/12, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ làm 9 người tử vong và 9 người bị thương. Lực lượng chức năng cùng ngành y tế địa phương nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, đưa toàn bộ các nạn nhân bị thương về Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu để sơ cứu và theo dõi điều trị.

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, nạn nhân bị thương được các y, bác sĩ sơ cứu ban đầu ngay khi tiếp nhận, đồng thời tổ chức theo dõi sát tình trạng sức khỏe để kịp thời xử trí những diễn biến phức tạp có thể xảy ra. Công tác cấp cứu được triển khai khẩn trương trong điều kiện địa hình miền núi, giao thông đi lại khó khăn.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân tử vong, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.