Lật xe 7 chỗ ở Đồng Nai, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h, ông Hoàng Trung Tín, 59 tuổi lái xe 7 chỗ mang BKS 93A - 437.75 chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Kim Diệu, 59 tuổi cùng cháu Hoàng Thiên Ánh Ngọc 10 tuổi đi trên ĐT 753 theo hướng Đồng Xoài đi Trị An.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 4 người thương vong ở Đồng Nai.

Đến đoạn qua ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi, xe bất ngờ lật ngang khi ôm cua. Tai nạn làm bà Diệu và cháu Ngọc tử vong tại chỗ, ông Tín bị thương, ô tô bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Tỉnh lộ 753 nối trung tâm TP Đồng Xoài (Bình Phước cũ) qua Đồng Nai theo hướng cầu Mã Đà. Từ khi đoạn suối này được cơ quan chức năng mở đường tạm cuối năm 2025 thì có nhiều phương tiện lưu thông qua lại giữa Đồng Xoài và Biên Hòa thay bằng đi qua Bình Dương cũ như trước.

Trước đó, tại tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc lật xe trên quốc lộ khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 11h45 ngày 26/2, tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) lái xe khách loại 52 chỗ, biển kiểm soát 50H-677.78, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TP.HCM.

Khi đến km896+300, đoạn đường cong thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, do thời điểm này trời mưa, mặt đường trơn trượt, phương tiện mất lái và lật ngang xuống lề đường. Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Vụ tai nạn khiến anh Cáp Hoàng T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), hành khách trên xe, tử vong tại hiện trường. Hai hành khách khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, điều tiết giao thông qua khu vực, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.