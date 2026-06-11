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Lật thuyền trên sông, hai vợ chồng tử vong

Nguyễn Thảo
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Hai vợ chồng đi thuyền trên sông để thăm lưới bắt cá. Khi di chuyển đến khu vực có dòng nước xoáy, thuyền bị nước cuốn lật khiến vợ chồng này rơi xuống sông.

Ngày 11/6, một lãnh đạo xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến 2 vợ chồng trong cùng một gia đình tử vong.

Khu vực sông nơi xảy ra vụ lật thuyền. Ảnh Đ.Q.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, vợ chồng ông Y Mét Byă và bà H’Quen Hwing (cùng SN 1963, trú xã Buôn Đôn) trong lúc đi thuyền trên sông Sêrêpôk để thăm lưới bắt cá. Khi di chuyển đến khu vực có vòng nước xoáy , thuyền bị lật khiến 2 vợ chồng rơi xuống sông.

Khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương hô hoán để ứng cứu và báo chính quyền địa phương. Sau đó, thi thể vợ chồng ông Y Mét Byă được tìm thấy và đưa lên bờ.

Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

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