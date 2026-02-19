HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lật thuyền trên sông Gianh: 2 người tử vong, 2 người vẫn đang mất tích

HOÀNG PHÚC |

lVụ lật thuyền trên sông Gianh (Quảng Trị) khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích; lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Chiều 19-2, UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị) - xác nhận vụ lật thuyền chở 7 người trên sông Gianh đoạn qua địa phương này khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

Theo thông tin từ UBND xã Tuyên Bình, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, gia đình ông N.V.T. (67 tuổi, trú thôn Tân Hóa) gồm 7 người, trong đó có 3 người lớn và 4 trẻ nhỏ, di chuyển bằng thuyền nhỏ trên sông thì không may gặp nạn, thuyền bị lật.

Phát hiện sự việc, người dân gần khu vực nhanh chóng tiếp cận ứng cứu, đưa được 4 người lên bờ. Tuy nhiên, một bé gái rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Vợ ông T. là bà C.T.N. cũng được đưa lên bờ nhưng đã không qua khỏi.

Riêng ông T. và một cháu gái hiện vẫn mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm dọc khu vực xảy ra tai nạn. Công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại