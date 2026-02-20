Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người mất tích: Tìm thấy thi thể một nạn nhân

Liên quan đến vụ thuyền dân sinh chở 7 người chìm trên sông Gianh , Quảng Trị, đến khoảng 9h40, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một trong hai nạn nhân còn mất tích. Thi thể tìm thấy được xác định là ông Nguyễn Văn T. (SN 1958, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình).

Thi thể ông T. được tìm thấy cách vị trí thuyền gặp nạn khoảng 100m. Hiện, thi thể ông T. được lực lượng chức năng cùng người dân đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn đang mất tích trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh là cháu Nguyễn Diễm Ch.

Cũng trong sáng 20/2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, khoảng 11h ngày 19/2 (mùng 3 Tết) ông Nguyễn Văn T. (SN 1958, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) mượn chiếc thuyền dân sinh của một người dân địa phương chở theo 6 người trong gia đình gồm: bà Cao Thị N. (SN 1958, vợ ông T.); chị Nguyễn Thị Bích H. (SN 1990, con dâu ông T.) và các cháu Nguyễn Duy Kh. (SN 2014), Nguyễn Tấn Ph. (SN 2016), Nguyễn Diễm Ch. (SN 2012) và Nguyễn An Nh. (SN 2023).

Thuyền đi trên sông Gianh rồi bị lật và chìm. Một người dân địa phương phát hiện sự việc, tiếp cận hiện trường và đưa được 5 người vào bờ nhưng chỉ 3 người được cứu sống.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương (giữa) cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm

3 người được cứu sống đang được theo dõi, chăm sóc y tế gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và các cháu Nguyễn Duy Kh.; Nguyễn Tấn Ph. 2 người không qua khỏi là bà Cao Thị N. và cháu Nguyễn An Nh. 2 người mất tích là ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huy động nhiều lực lượng gồm Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa... để phối hợp với người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm 2 nạn nhân đang mất tích.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ lật thuyền có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động tìm kiếm. Hiện nay lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, sử dụng móc câu, thiết bị dò tìm và thợ lặn chuyên nghiệp để mở rộng phạm vi tìm kiếm.