Lật tẩy trò bịp chữa COVID-19 của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện người lan truyền loại thuốc ma mị trên chính là thành viên của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”. Đây là tổ chức bất hợp pháp, lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh phản khoa học, đã bị Tòa Giám mục Đà Lạt ra thông cáo khẳng định đây không phải là tổ chức tôn giáo, đồng thời kêu gọi các tín hữu Công giáo không được đến, không tham gia việc “trừ quỷ” và không lan truyền các clip của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”.

Cái gọi là "nguồn thánh thiên" mà các đối tượng cho rằng dùng để chữa COVID-19.

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện bà N.T.T (SN 1969, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), đăng tải trên trang facebook cá nhân “T.A.P” bài viết có nội dung: “Nguồn nước Thánh Thiên này sẽ cứu chữa rất nhiều bệnh… đặc biệt là bệnh Covid cho những ai có lòng tin và làm theo mọi điều Chúa chỉ dạy tại nơi có nguồn ngước Thánh Thiên này!!!”, kèm theo một hình ảnh 2 chai nước.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đây là thông tin sai sự thật, không có căn cứ khoa học, không đúng theo quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế.

Để làm rõ thông tin “nước thánh thiên” chữa bệnh COVID-19, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời bà N.T.T lên làm việc. Bà N.T.T trình bày, “nước thánh thiên” có nguồn gốc từ nhóm tự xưng “Trừ quỷ Bảo Lộc” (số 53/5, đường Hồ Tùng Mậu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) sản xuất. Quá trình tham gia nhóm, bà T. cùng các thành viên được những người đứng đầu nhóm này thuyết phục rằng: “Qua việc cầu nguyện, chữa lành, uống nước thánh thiên thì có thể chữa khỏi COVID-19”. Tin là sự thật, bà T. đã đăng lại thông tin lên trang facebook của mình.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với người vi phạm.

Được lực lượng chức năng giải thích các căn cứ khoa học để điều trị bệnh COVID-19, đồng thời chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”, bà T. đã hiểu, thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Trước vi phạm trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phạt hành chính người phụ nữ này 5 triệu đồng.

Những năm gần đây, nhóm tự xưng “Trừ quỷ Bảo Lộc” ở Lâm Đồng đã có những hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, chữa bệnh bằng các phương pháp phản khoa học, nhuộm sắc màu hoang đường, gây mất an ninh trật tự khiến dư luận bức xúc. Nhiều nạn nhân của nhóm này tại các tỉnh, thành đã có đơn tố cáo sự việc tới cơ quan Công an. Đã nhiều lần, nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt vi phạm hành chính về các sai phạm.

Gần đây nhất, ngày 17/9/2021, Trần Vũ Lê Thanh Quảng, một trong những người đứng đầu nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” sử dụng nhà riêng tại số 53/5, đường Hồ Tùng Mậu, TP Bảo Lộc làm nơi chữa bệnh bất hợp pháp, đã bị UBND TP Bảo Lộc phạt hành chính 45 triệu đồng.