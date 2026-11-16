Lật tẩy tin đồn “17/11 internet sập toàn cầu, ngân hàng xóa sạch tài khoản”: Bịa đặt 100% nhưng là mồi ngon cho lừa đảo

Tin tặc đánh sập ngân hàng, xóa sạch tài khoản, làm sập internet toàn cầu ba tháng, bắt đầu từ ngày mai. Lời đồn này đang chạy khắp mạng xã hội nhiều nước. Về kỹ thuật nó bất khả thi, nhưng nó đang bị giới lừa đảo lợi dụng làm mồi, theo một kịch bản chẳng liên quan gì tới hacker.

Mấy tuần nay, một lời đồn lan khắp mạng xã hội từ Brazil, Nga, Kazakhstan tới châu Âu: tin tặc sẽ đột nhập các ngân hàng lớn, xóa sạch số dư, và làm sập internet toàn cầu trong ba tháng, khởi điểm là ngày 17/11. Vài phiên bản còn thêm thắt rằng sau đó một siêu AI sẽ ra tay vá lỗ hổng mạng, hoặc Bitcoin là tài sản duy nhất sống sót. Hôm nay là 16/11, nghĩa là cái hạn tận thế được hẹn chính là ngày mai.

Không có gì trong số đó sắp xảy ra. Nhưng lời đồn thì vẫn nguy hiểm thật, chỉ là theo một cách khác hẳn thứ nó dọa.

Tất cả bắt đầu từ vài dòng chữ chưa kiểm chứng trên X

Lần ngược lại tới gốc, câu chuyện hoang đường đúng kiểu "trust me bro".

Lời đồn được cho là bắt nguồn từ một bài đăng đầu tháng 11 trên mạng X của một người dùng ở Brazil, viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, dẫn một "nguồn trên dark web" giấu tên và kêu gọi mọi người tích trữ lương thực, nước, tiền mặt, kim loại quý, thậm chí cả súng.

Chi tiết đáng chú ý nhất là chính người đăng ghi rõ thông tin chưa được kiểm chứng. Nhưng khi bài được dịch và chia sẻ lại qua hàng loạt ngôn ngữ, đầu tiên là các kênh Telegram tiếng Nga rồi lan sang Threads, dòng ghi chú "chưa kiểm chứng" đó rơi mất dọc đường. Thứ còn lại chỉ là lời cảnh báo, và nó lan đi như một sự thật.

Cách một tin giả tự lớn lên

Phần đáng chú ý nhất của vụ này là cách lời đồn tự lớn lên. Nó không bịa thêm chứng cứ, nó đi nhặt những sự kiện có thật nhưng chẳng liên quan rồi gán vào.

Mỹ có lịch thử nghiệm Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp quốc gia do FEMA và FCC phối hợp, đúng vào ngày 17/11, công bố từ tháng 9. Cái trùng ngày đó lập tức bị lấy làm "bằng chứng". Game GTA 6 ra mắt ngày 19/11, vài người đoán lượt tải khổng lồ sẽ làm sập mạng. Một tập phim Simpsons từ năm 2023 nói về chuyện mất điện khu phố bị lôi ra làm "lời tiên tri", dù nó chẳng nhắc gì tới năm 2026 hay tấn công mạng. Một bài viral hồi tháng 10 nói hàng chục nước đã lệnh cho dân tích trữ lương thực, thực chất chỉ là hướng dẫn phòng vệ dân sự thường kỳ ở Anh, Nhật và Liên minh châu Âu.

Cơ chế ở đây luôn giống nhau: người ta tin trước đã, rồi mới đi nhặt mọi mẩu rời rạc về làm chứng cho điều mình đã tin.

Internet toàn thế giới không có công tắc tổng, ngân hàng cũng không có nút "xoá sạch tài khoản"

Về mặt kỹ thuật và công nghệ, kịch bản này vô cùng ngớ ngẩn. Internet không phải một cỗ máy có công tắc tắt trung tâm, nó là mạng của vô số mạng độc lập, trung tâm dữ liệu và cáp ngầm trải khắp hành tinh. Sự cố thật luôn mang tính cục bộ, thường do hỏng hóc vật lý, thiên tai hoặc lệnh chính phủ ở một nước, chứ không ai bấm một nút mà cả thế giới mất mạng.

Ngân hàng cũng vậy. Số dư tài khoản không nằm trong một cơ sở dữ liệu duy nhất để ai đó xóa bằng một dòng lệnh. Dữ liệu được sao chép qua nhiều trung tâm, có cả bản lưu ngoại tuyến tách khỏi internet. Còn cuộc thử nghiệm của FEMA, thứ bị đồn là "khởi điểm", thực chất chỉ là một thông điệp phát trên radio và TV lúc 14h20 giờ miền Đông nước Mỹ. Chính FEMA đã thông báo rõ cuộc thử nghiệm chỉ chạy trên radio và TV, không gửi tới điện thoại di động, và dĩ nhiên không đụng gì tới internet. Giới chuyên gia an ninh mạng cũng nhận định một cuộc tấn công như lời đồn vừa thiếu động cơ rõ ràng vừa bất khả thi về kỹ thuật.

Thứ thật sự sập là tài khoản của người tin lời đồn

Đây mới là phần đáng lo, và là lý do một tin giả vô hại trên giấy lại nguy hiểm ngoài đời.

Rủi ro thật không phải internet sập, mà là lừa đảo ăn theo nỗi sợ. Kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho nạn nhân, nói tài khoản sắp bị tấn công, và khuyên chuyển gấp tiền sang một "tài khoản an toàn", hoặc giao tiền mặt cho người tới nhận để "bảo vệ" tài sản khỏi đợt sập sắp tới. Chính nỗi sợ mà lời đồn gieo vào đầu nạn nhân trở thành đòn bẩy để họ hành động vội, không kịp nghĩ. Đó là nguyên lý cổ điển của lừa đảo tâm lý: không bẻ khóa hệ thống, chỉ cần bẻ khóa sự bình tĩnh của con người.

Với độc giả Việt, kịch bản này quen tới mức khỏi cần giới thiệu. Nó đúng là mô-típ giả danh công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng mà người Việt gặp liên tục. Mỗi đợt hoảng loạn toàn cầu như thế này là một mùa gặt mới cho bọn lừa đảo trong nước, chỉ cần thay cái cớ. Nguyên tắc để sống sót thì vẫn thế: không ngân hàng nào yêu cầu bạn chuyển tiền sang "tài khoản an toàn", và gặp cuộc gọi kiểu đó thì cách đúng nhất là cúp máy, tự gọi lại tổng đài chính thức in trên thẻ.

Cơ quan nhiều nước đã phải chính thức lên tiếng. Trung tâm Chống tin giả của Ukraine, cơ quan phòng vệ dân sự Brazil và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kazakhstan đều bác bỏ lời đồn. Kazakhstan nói thêm rằng mạng di động và đường dây khẩn cấp vẫn chạy độc lập với internet.

Sau ngày mai, lời đồn này sẽ tự chết, như mọi lời tiên tri tận thế trước nó. Nhưng số tiền những người hoảng sợ bị lừa mất thì không quay lại. Và điều đáng nói là nạn nhân thường không phải người nhẹ dạ nhất. Nạn nhân hay là người tự tin mình tỉnh táo, người nghe xong thấy "phải làm gì đó cho chắc", rồi hành động dứt khoát đúng vào lúc lẽ ra nên đứng yên.

Lỗ hổng mà trò lừa này khai thác không nằm ở internet hay ở ngân hàng. Nó nằm ở phản xạ muốn ra tay ngay khi sợ. Thứ bảo vệ bạn không phải là biết nhiều hơn về công nghệ, mà là một khoảng lặng vài giây trước khi làm theo một nỗi sợ ai đó vừa gieo vào đầu bạn. Tin giả không cần đúng lấy một giây nào để moi được tiền thật. Nó chỉ cần bạn tin đủ lâu để bấm nút chuyển khoản.